Дуэт фигуристов завоевал Грузии первую в истории медаль зимних Олимпиад

На Олимпийских играх в Италии фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебряную медаль, которая стала для Грузии первой в истории зимних Игр. Об этом пишет ТАСС.

Финальная оценка пары составила 221,75 балла. С рекордом мира победили японцы Миура и Кихара (231,24). Тройку лучших замкнули немцы Фабье Хазе и Никита Володин (219,09).

Метелкина (20) и Берулава (23) – действующие чемпионы Европы. Уроженка Владимира выступает за Грузию с 2020 года, а ее партнер родился в Москве. Дуэт тренируют российские специалисты Павел Слюсаренко и Егор Закроев.

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