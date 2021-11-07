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Здесь можно проводить международные соревнования. Чем хорош новый бассейн в Могилёве, рассказали сами спортсмены

07 ноября 2021 16:38
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Новости Беларуси. Новый кардиоцентр в Могилеве – долгожданный объект. Его открытия ждали не только пациенты, но и сами медики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не меньше эмоций и у жителей одного из микрорайонов Могилева. Речь о новом многофункциональном спортивном комплексе. Но и тут есть связь с Александром Лукашенко. Именно он поддержал стройку, когда объект превратился в долгострой. В 2020 году процесс сдвинулся с мертвой точки.

Здесь можно проводить международные соревнования. Чем хорош новый бассейн в Могилёве, рассказали сами спортсмены-1

Стройплощадка превратилась не в гребную базу, как это планировалось, а в большой современный комплекс.

Почему операционные могилевской больницы сравнивают с космическим кораблем, читайте здесь.

Здесь можно проводить международные соревнования. Чем хорош новый бассейн в Могилёве, рассказали сами спортсмены-4

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Открытие спортивного комплекса, будь то в большом или маленьком городе (место неважно), – всегда событие. Ведь ЗОЖ нынче в моде. Новый спортивный комплекс в Могилеве долгожданный. Особенно 50-метровый бассейн. Он соответствует всем международным стандартам FINA. И здесь вполне можно проводить международные турниры.

Здесь можно проводить международные соревнования. Чем хорош новый бассейн в Могилёве, рассказали сами спортсмены-7

Злата Шубодерова:
Вообще, бассейн очень красивый. Как в других городах, допустим, в Бресте, мне кажется, даже лучше. Также есть табло, на котором будут, наверное, показывать результаты. Это тоже очень хорошо (а не когда называют). Вода нормальная, глубина стандартная, то есть нигде нет глубже, мельче. Тоже очень хорошо, потому что когда мелкое дно, стоять как-то не очень.

В новом бассейне ребята будут усиленно тренироваться ради будущих наград и, как оказывается, ради победы своих же страхов.

Здесь можно проводить международные соревнования. Чем хорош новый бассейн в Могилёве, рассказали сами спортсмены-10

Мария Омарашвили:
Побед у меня мало. Над собой много побед. Стараюсь победить страх, волнение. Это очень тяжело, но уже получается. Со страхом борюсь – настраиваю себя, что «просто постарайся, просто поработай, не смотри ни на кого, просто соревнуйся и плыви».  

Все подробности рабочей поездки Президента в Могилев читайте здесь.

# Государственная политика в области спорта # общество # Виктория Ходосок # Злата Шубодерова # Мария Омарашвили # Александр Лукашенко # Фотофакт

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