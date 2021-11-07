Здесь можно проводить международные соревнования. Чем хорош новый бассейн в Могилёве, рассказали сами спортсмены

Новости Беларуси. Новый кардиоцентр в Могилеве – долгожданный объект. Его открытия ждали не только пациенты, но и сами медики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не меньше эмоций и у жителей одного из микрорайонов Могилева. Речь о новом многофункциональном спортивном комплексе. Но и тут есть связь с Александром Лукашенко. Именно он поддержал стройку, когда объект превратился в долгострой. В 2020 году процесс сдвинулся с мертвой точки.

Стройплощадка превратилась не в гребную базу, как это планировалось, а в большой современный комплекс.

Виктория Ходосок, политический обозреватель: Открытие спортивного комплекса, будь то в большом или маленьком городе (место неважно), – всегда событие. Ведь ЗОЖ нынче в моде. Новый спортивный комплекс в Могилеве долгожданный. Особенно 50-метровый бассейн. Он соответствует всем международным стандартам FINA. И здесь вполне можно проводить международные турниры.

Злата Шубодерова:

Вообще, бассейн очень красивый. Как в других городах, допустим, в Бресте, мне кажется, даже лучше. Также есть табло, на котором будут, наверное, показывать результаты. Это тоже очень хорошо (а не когда называют). Вода нормальная, глубина стандартная, то есть нигде нет глубже, мельче. Тоже очень хорошо, потому что когда мелкое дно, стоять как-то не очень.

В новом бассейне ребята будут усиленно тренироваться ради будущих наград и, как оказывается, ради победы своих же страхов.