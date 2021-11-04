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Александр Лукашенко: «Союзное государство для Беларуси – приоритет из приоритетов»

04 ноября 2021 16:26
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства. Об этом заявил Александр Лукашенко во вступительном слове на заседании Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: «Союзное государство для Беларуси – приоритет из приоритетов»-1

Татьяна Савчик, СТВ:
На теме встречи двух лидеров пусть и в онлайн-формате (все же коронавирус вносит свои коррективы) спекулировали и хайповали: мол, заседанию не быть, да и вовсе курс официального Кремля переменчив. Однако, несмотря на все старания отдельных авторов, разговор о перезагрузке экономического пространства Союзного государства состоялся. Буквально перед заседанием Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили еще и по телефону, поэтому начало встречи немного задержалось.

Две страны объединяет многое: Россия для Беларуси – один из важных торговых партнеров. И это взаимно. Более детально говорят цифры. В 2021 году товарооборот уже составил 28 миллиардов долларов. На Россию приходится почти 50 % всей внешней торговли Беларуси. При этом Россия – лидер по объему инвестиций в белорусскую экономику. Александр Лукашенко подчеркнул, что Союзное государство для нашей страны – приоритет.  

Александр Лукашенко: «Союзное государство для Беларуси – приоритет из приоритетов»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Союзное государство для Беларуси – приоритет из приоритетов. Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие. Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции. Многоплановый характер носит наше внешнеполитическое взаимодействие. Беларусь и Россия выступают с единых позиций практически по всем современным проблемам на разных международных площадках.  

Нельзя не отметить тесное сотрудничество в сфере обороны. Как показали последние события, региональная группировка войск союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и всего постсоветского пространства. Мы с президентом [России – прим. ред.] и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем. Отдельная тема в союзном строительстве – решение социальных вопросов, защита интересов граждан. Мы достигли самых весомых результатов именно в проведении согласованной социальной политики, обеспечивающей достойную жизнь и свободное развитие человека.  

Убежден, что решения, которые мы сегодня принимаем, в очередной раз подтверждают наличие огромного потенциала для дальнейшего развития нашего объединения. Впереди нас ждет большая работа, но я уверен: все намеченное будет реализовано в полном объеме на благо наших стран и народов, что соответствует целям и принципам союзного строительства.  

# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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