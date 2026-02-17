В Женеве пройдёт очередной раунд трёхсторонних переговоров делегаций России, США и Украины

В Женеве сегодня, 17 февраля, пройдет очередной раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины. О времени начала встречи не сообщается. Известно, что она состоится в закрытом формате и заявлений для прессы не планируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Всего в ее состав вошли 20 человек. Американскую сторону в Женеве представит спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Украинскую делегацию возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Среди планируемых к обсуждению вопросов урегулирования конфликта будут как военные, так и политические, а также гуманитарные.

Напомним, первый раунд трехсторонних переговоров состоялся 23-24 января в Абу-Даби, второй – там же в феврале. В обоих случаях встречи проходили за закрытыми дверями, без итоговых заявлений для прессы.