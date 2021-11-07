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«Оборудование самое современное». Почему операционные могилёвской больницы сравнивают с космическим кораблём?

07 ноября 2021 16:38
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Новости Беларуси. В любой праздник хорошая традиция – дарить подарки. 7 ноября не исключение, а даже наоборот – лишний повод, чтобы встретиться и пообщаться. Вот и Президент в преддверии праздника отправился в разные города нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Безусловно, о подарках не забыли.

К слову, белорусы почувствовали приближение праздника еще на прошлой неделе, когда Президент посещал новый завод по производству картона в Добруше. В свое время именно глава государства поддержал этот долгострой, и сейчас буквально открыта новая страница предприятия.

«Оборудование самое современное». Почему операционные могилёвской больницы сравнивают с космическим кораблём?-1

Остальные подарки соответствуют масштабу праздника. В Могилеве Президент участвовал в открытии кардиоцентра. Можно сказать, подарок от всего сердца. А лучшая профилактика от всех болезней – это спорт. В новым бассейне, который тоже появился в областном центре, как раз можно тренироваться.

Виктория Ходосок оценила подарки и теплый прием могилевчан.

Новый кардиоцентр – долгожданный объект. Его открытия ждали не только пациенты, но и сами медики. Ведь в год в операционных Могилевской областной клинической больницы проводится свыше 17 тысяч операций. Больше половины от всех заболеваний в регионе – это патологии сердечно-сосудистой системы.

«Оборудование самое современное». Почему операционные могилёвской больницы сравнивают с космическим кораблём?-4

Сегодня лист ожидания операции на открытом сердце достигает даже полутора лет. А с началом работы кардиоцентра его можно будет значительно сократить – до двух-трех месяцев.

«Оборудование самое современное». Почему операционные могилёвской больницы сравнивают с космическим кораблём?-7

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:
Здесь сосредотачивается вся сила и мощь. Знания это кардиологи, функциональная диагностика, кардиохирургия, кардиотерапия, эндоваскулярная хирургия. Сейчас у нас, получается, такой локомотив, который должен вести всю область вперед и закрывать проблемы кардиологические.

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На открытие двух новых корпусов – кардиотерапевтического и кардиохирургического – на неделе приехал и Президент. И неспроста, ведь объект нужный для многих людей. Да и приезд состоялся в преддверии 7 ноября. А это уже традиция каждого года – открывать социально значимые объекты.

«Оборудование самое современное». Почему операционные могилёвской больницы сравнивают с космическим кораблём?-10

«Оборудование самое современное». Почему операционные могилёвской больницы сравнивают с космическим кораблём?-12

Президент о 7 ноября: «Я долго думал, как же обозначить этот праздник, чтобы вы восприняли его». Подробнее здесь.

Сегодня 2/3 отделений областной больницы выделены под патологию COVID. Но несмотря на такую нагрузку, медучредждение продолжает оказывать экстренную и плановую медпомощь по всем направлениям. Это то, о чем не раз говорил Президент: помимо коронавируса, к сожалению, другие болезни никуда не ушли.

«Оборудование самое современное». Почему операционные могилёвской больницы сравнивают с космическим кораблём?-15

«Оборудование самое современное». Почему операционные могилёвской больницы сравнивают с космическим кораблём?-17

Свежие корпуса, удобные палаты и самая современная техника. Последнее особо важно для медиков.

«Оборудование самое современное». Почему операционные могилёвской больницы сравнивают с космическим кораблём?-20

Вадим Леванович, заведующий кардиохирургическим отделением Могилевской областной больницы:
Если взять общий кадр, вы видите, что операционная похожа на ангар корабля космического. И все это для одного человека, который будет лежать на этом столе, для пациента. Будут работать 10-12 человек всю операцию, оборудование самое современное. Пять, может быть семь лет в этом отношении мы будем спокойны.

«Оборудование самое современное». Почему операционные могилёвской больницы сравнивают с космическим кораблём?-23

Среди нового оборудования почти эксклюзивные девайсы для гибридных операционных. Тому пример – ангиографический комплекс. Он позволит медикам работать через артерии и вены тончайшими инструментами, с минимумом травм и максимумом эффекта. То, что еще недавно казалось немыслимым, уже станет буднями могилевских врачей.

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«Оборудование самое современное». Почему операционные могилёвской больницы сравнивают с космическим кораблём?-26

Андрей Гореликов, заведующий ангиографическим кабинетом Могилевской областной больницы:  
Современное оборудование позволяет с минимальной операционной травмой решить вопросы, которые ранее были возможны только с использованием большого разреза (читайте далее).

Но болеть сердцу, как, собственно, и кого любить, явно не прикажешь. Свой маленький секрет главе государства на выходе из Могилевской больницы раскрыла могилевчанка Елена. О теплых чувствах к Президенту дама заявила на всю страну.

«Оборудование самое современное». Почему операционные могилёвской больницы сравнивают с космическим кораблём?-29

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# Учреждения здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Кулик # Вадим Леванович # Андрей Гореликов # Виктория Ходосок # Фотофакт

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