«Оборудование самое современное». Почему операционные могилёвской больницы сравнивают с космическим кораблём?

Новости Беларуси. В любой праздник хорошая традиция – дарить подарки. 7 ноября не исключение, а даже наоборот – лишний повод, чтобы встретиться и пообщаться. Вот и Президент в преддверии праздника отправился в разные города нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Безусловно, о подарках не забыли. К слову, белорусы почувствовали приближение праздника еще на прошлой неделе, когда Президент посещал новый завод по производству картона в Добруше. В свое время именно глава государства поддержал этот долгострой, и сейчас буквально открыта новая страница предприятия.

Остальные подарки соответствуют масштабу праздника. В Могилеве Президент участвовал в открытии кардиоцентра. Можно сказать, подарок от всего сердца. А лучшая профилактика от всех болезней – это спорт. В новым бассейне, который тоже появился в областном центре, как раз можно тренироваться. Виктория Ходосок оценила подарки и теплый прием могилевчан. Новый кардиоцентр – долгожданный объект. Его открытия ждали не только пациенты, но и сами медики. Ведь в год в операционных Могилевской областной клинической больницы проводится свыше 17 тысяч операций. Больше половины от всех заболеваний в регионе – это патологии сердечно-сосудистой системы.

Сегодня лист ожидания операции на открытом сердце достигает даже полутора лет. А с началом работы кардиоцентра его можно будет значительно сократить – до двух-трех месяцев.

Президент о 7 ноября: «Я долго думал, как же обозначить этот праздник, чтобы вы восприняли его». Подробнее здесь. Сегодня 2/3 отделений областной больницы выделены под патологию COVID. Но несмотря на такую нагрузку, медучредждение продолжает оказывать экстренную и плановую медпомощь по всем направлениям. Это то, о чем не раз говорил Президент: помимо коронавируса, к сожалению, другие болезни никуда не ушли.

Свежие корпуса, удобные палаты и самая современная техника. Последнее особо важно для медиков.

Вадим Леванович, заведующий кардиохирургическим отделением Могилевской областной больницы:

Если взять общий кадр, вы видите, что операционная похожа на ангар корабля космического. И все это для одного человека, который будет лежать на этом столе, для пациента. Будут работать 10-12 человек всю операцию, оборудование самое современное. Пять, может быть семь лет в этом отношении мы будем спокойны.

Среди нового оборудования почти эксклюзивные девайсы для гибридных операционных. Тому пример – ангиографический комплекс. Он позволит медикам работать через артерии и вены тончайшими инструментами, с минимумом травм и максимумом эффекта. То, что еще недавно казалось немыслимым, уже станет буднями могилевских врачей. «Опять в интернете напишут, что новая любовница». Какой вопрос женщина задала Лукашенко? Читайте здесь.