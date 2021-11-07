«Оборудование самое современное». Почему операционные могилёвской больницы сравнивают с космическим кораблём?
Новости Беларуси. В любой праздник хорошая традиция – дарить подарки. 7 ноября не исключение, а даже наоборот – лишний повод, чтобы встретиться и пообщаться. Вот и Президент в преддверии праздника отправился в разные города нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Безусловно, о подарках не забыли.
К слову, белорусы почувствовали приближение праздника еще на прошлой неделе, когда Президент посещал новый завод по производству картона в Добруше. В свое время именно глава государства поддержал этот долгострой, и сейчас буквально открыта новая страница предприятия.
Остальные подарки соответствуют масштабу праздника. В Могилеве Президент участвовал в открытии кардиоцентра. Можно сказать, подарок от всего сердца. А лучшая профилактика от всех болезней – это спорт. В новым бассейне, который тоже появился в областном центре, как раз можно тренироваться.
Виктория Ходосок оценила подарки и теплый прием могилевчан.
Новый кардиоцентр – долгожданный объект. Его открытия ждали не только пациенты, но и сами медики. Ведь в год в операционных Могилевской областной клинической больницы проводится свыше 17 тысяч операций. Больше половины от всех заболеваний в регионе – это патологии сердечно-сосудистой системы.
Сегодня лист ожидания операции на открытом сердце достигает даже полутора лет. А с началом работы кардиоцентра его можно будет значительно сократить – до двух-трех месяцев.
Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:
Здесь сосредотачивается вся сила и мощь. Знания – это кардиологи, функциональная диагностика, кардиохирургия, кардиотерапия, эндоваскулярная хирургия. Сейчас у нас, получается, такой локомотив, который должен вести всю область вперед и закрывать проблемы кардиологические.
Читайте также:
«Сможете подлечить своё сердечко». Все подробности рабочей поездки Президента в Могилёв
Главврач могилёвской больницы: технологичное оборудование позволит нам быть на высоком европейском уровне
«Надо понимать, что все эти пациенты – это неплановые». Вот что главный врач могилёвской больницы рассказал Лукашенко
На открытие двух новых корпусов – кардиотерапевтического и кардиохирургического – на неделе приехал и Президент. И неспроста, ведь объект нужный для многих людей. Да и приезд состоялся в преддверии 7 ноября. А это уже традиция каждого года – открывать социально значимые объекты.
Президент о 7 ноября: «Я долго думал, как же обозначить этот праздник, чтобы вы восприняли его». Подробнее здесь.
Сегодня 2/3 отделений областной больницы выделены под патологию COVID. Но несмотря на такую нагрузку, медучредждение продолжает оказывать экстренную и плановую медпомощь по всем направлениям. Это то, о чем не раз говорил Президент: помимо коронавируса, к сожалению, другие болезни никуда не ушли.
Свежие корпуса, удобные палаты и самая современная техника. Последнее особо важно для медиков.
Вадим Леванович, заведующий кардиохирургическим отделением Могилевской областной больницы:
Если взять общий кадр, вы видите, что операционная похожа на ангар корабля космического. И все это для одного человека, который будет лежать на этом столе, для пациента. Будут работать 10-12 человек всю операцию, оборудование самое современное. Пять, может быть семь лет в этом отношении мы будем спокойны.
Среди нового оборудования почти эксклюзивные девайсы для гибридных операционных. Тому пример – ангиографический комплекс. Он позволит медикам работать через артерии и вены тончайшими инструментами, с минимумом травм и максимумом эффекта. То, что еще недавно казалось немыслимым, уже станет буднями могилевских врачей.
«Опять в интернете напишут, что новая любовница». Какой вопрос женщина задала Лукашенко? Читайте здесь.
Андрей Гореликов, заведующий ангиографическим кабинетом Могилевской областной больницы:
Современное оборудование позволяет с минимальной операционной травмой решить вопросы, которые ранее были возможны только с использованием большого разреза (читайте далее).
Но болеть сердцу, как, собственно, и кого любить, явно не прикажешь. Свой маленький секрет главе государства на выходе из Могилевской больницы раскрыла могилевчанка Елена. О теплых чувствах к Президенту дама заявила на всю страну.