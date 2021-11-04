«28 отраслевых союзных программ». Владимир Путин о перспективах интеграции Беларуси и России
Новости Беларуси. Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства. Об этом заявил Александр Лукашенко во вступительном слове на заседании Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Савчик, СТВ:
На теме встречи двух лидеров пусть и в онлайн-формате (все же коронавирус вносит свои коррективы) спекулировали и хайповали: мол, заседанию не быть. Однако, несмотря на все старания отдельных авторов, разговор о перезагрузке экономического пространства Союзного государства состоялся. Буквально перед заседанием Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили еще и по телефону, поэтому начало встречи немного затянулось.
Две страны объединяет многое: Россия для Беларуси – один из важнейших торговых партнеров. И это взаимно. Более наглядно говорят цифры. В 2021 году товарооборот уже составил 28 миллиардов долларов. На Россию приходится почти 50 % всей внешней торговли Беларуси. При этом Россия – лидер по объему инвестиций в белорусскую экономику.
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В повестке заседания 4 ноября – шесть вопросов, первый из них – проект основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Еще в 2019-м оба лидера поставили перед правительствами задачу оценить итоги союзной интеграции и определить шаги по ее углублению. Как раз итогом этой работы и стал масштабный документ из 28 программ, которые станут практической основой для углубления интеграции. К слову, оба лидера его подписали сегодня, 4 ноября. Напомним, 9 сентября по итогам встречи в Москве президенты Беларуси и России согласовали все союзные программы. Также они были одобрены на заседании Совета министров Союзного государства.
Владимир Путин, президент России:
Документ охватывает 28 отраслевых союзных программ, нацеленных на проведение скоординированной макроэкономической стратегии, внедрение единых принципов налогообложения, что чрезвычайно важно, осуществление общей политики в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве, на согласованное урегулирование объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг.
Отметим, что в союзных программах прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация финансовой, налоговой, кредитной и торговой политики. В документах также заложено решение проблемы поставок в Беларусь энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестпроектов. По оценкам белорусской стороны, только прямой эффект от реализации интеграционного пакета для Беларуси прогнозируется в росте ВВП примерно на миллиард долларов, не считая дополнительных возможностей для белорусского бизнеса на российском рынке.