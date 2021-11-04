«28 отраслевых союзных программ». Владимир Путин о перспективах интеграции Беларуси и России

Новости Беларуси. Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства. Об этом заявил Александр Лукашенко во вступительном слове на заседании Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ:

На теме встречи двух лидеров пусть и в онлайн-формате (все же коронавирус вносит свои коррективы) спекулировали и хайповали: мол, заседанию не быть. Однако, несмотря на все старания отдельных авторов, разговор о перезагрузке экономического пространства Союзного государства состоялся. Буквально перед заседанием Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили еще и по телефону, поэтому начало встречи немного затянулось.