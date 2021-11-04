Владимир Путин: Беларусь получает газ от России в 7-10 раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках
Новости Беларуси. Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Савчик, СТВ:
На теме встречи двух лидеров пусть и в онлайн-формате (все же коронавирус вносит свои коррективы) спекулировали и хайповали: мол, заседанию не быть. Однако, несмотря на все «старания» отдельных авторов, одно из самых ожидаемых событий в Союзном государстве состоялось.
Буквально перед заседанием Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили еще и по телефону, поэтому начало встречи немного затянулось. В итоге интеграционный документ подписан. Утверждены 28 новых союзных программ.
Для людей финансово грамотных понятна необходимость интеграционного декрета. Но есть и противники. А ведь это все ради благосостояния нас с вами. Уже этой зимой убедимся по суммам в жировках. Например, у нас и у соседей не по союзному государству.
Владимир Путин, президент России:
Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа, и Республика Беларусь сегодня получает газ от России в 7, 8, а то и в отдельные моменты в 9-10 раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках. И даже если говорить и сравнивать с поставками нашим потребителям по долгосрочным контрактам «Газпрома», и то в 3-4 раза дешевле. Это касается граждан Беларуси, это касается домохозяйств, которые приобретают энергию по таким минимальным ценам, это касается всей экономики Беларуси.
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