Владимир Путин: Беларусь получает газ от России в 7-10 раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках

Т атьяна Савчик, СТВ: На теме встречи двух лидеров пусть и в онлайн-формате (все же коронавирус вносит свои коррективы) спекулировали и хайповали: мол, заседанию не быть. Однако, несмотря на все «старания» отдельных авторов, одно из самых ожидаемых событий в Союзном государстве состоялось.

Буквально перед заседанием Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили еще и по телефону, поэтому начало встречи немного затянулось. В итоге интеграционный документ подписан. Утверждены 28 новых союзных программ.

Для людей финансово грамотных понятна необходимость интеграционного декрета. Но есть и противники. А ведь это все ради благосостояния нас с вами. Уже этой зимой убедимся по суммам в жировках. Например, у нас и у соседей не по союзному государству.