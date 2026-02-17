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Собираемость задолженности за ЖКУ с физических лиц в Минске за 2025-й составила 99,7%

17 февраля 2026 08:09
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В Минске растет собираемость платежей за коммунальные услуги. В 2025 году среди физических лиц она достигла показателя – 99,7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собираемость задолженности за ЖКУ с физических лиц в Минске за 2025-й составила 99,7%-2

Тем не менее около 45 тысяч лицевых счетов по-прежнему имеют задолженность. По мнению специалистов, причина чаще всего не в финансовых трудностях, а в забывчивости или несвоевременной оплате. В нынешнем году внедрены дополнительные меры, направленные на дальнейшее повышение собираемости платежей.

Собираемость задолженности за ЖКУ с физических лиц в Минске за 2025-й составила 99,7%-4

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В целом, где-то порядка 15 % – это тот процент, который мы направляем и рассматриваем с критической самой мерой усиления граждан. Отключение идет как раз таки от двух периодов задолженности. Действительно, месяц – это профилактическая работа с выдачей предписаний, предупреждений, обзвонов непосредственно о том, что та или иная квартира имеет задолженность. А дальше уже меры более серьезные, которые позволяют добиваться сокращения просроченной задолженности.

Положительная динамика наблюдается и среди юридических лиц. В 2025 году задолженность перед Минским водоканалом и теплосетями сократилась на 3,5 миллиона рублей.

# Марина Толстик

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