Мезенцев: в России ведутся доклинические испытания новой кефирной вакцины в борьбе с коронавирусом

Новости Беларуси. Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня же, 4 ноября, договорились о миграционной политике Союзного государства, приняли военную доктрину. В сфере обороны у нас вообще никогда разногласий не возникало. Теперь появится и совместный учебный центр. Еще одним союзным маяком была и остается наука. Вот и премия в области науки и техники будет присуждена за совместные разработки в космической отрасли.

Евгений Пустовой, СТВ:

Кстати, предложение нашего Президента Владимир Путин поддержал. На МКС должны появиться и белорусские космонавты. Ну и куда без совместных разработок вакцины? Нацелены не в молоко, а прямо в кефир.