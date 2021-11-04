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Мезенцев: в России ведутся доклинические испытания новой кефирной вакцины в борьбе с коронавирусом

04 ноября 2021 20:55
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня же, 4 ноября, договорились о миграционной политике Союзного государства, приняли военную доктрину. В сфере обороны у нас вообще никогда разногласий не возникало. Теперь появится и совместный учебный центр. Еще одним союзным маяком была и остается наука. Вот и премия в области науки и техники будет присуждена за совместные разработки в космической отрасли.

Евгений Пустовой, СТВ:
Кстати, предложение нашего Президента Владимир Путин поддержал. На МКС должны появиться и белорусские космонавты. Ну и куда без совместных разработок вакцины? Нацелены не в молоко, а прямо в кефир.

Мезенцев: в России ведутся доклинические испытания новой кефирной вакцины в борьбе с коронавирусом-1

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Министерством обороны России успешно ведутся доклинические испытания новой пробиотической, так называемой кефирной вакцины в борьбе с коронавирусом. Предварительно с этими исследованиями уже ознакомлены белорусские специалисты. Мы видели бы возможным придание такой работе статуса программы Союзного государства с готовностью полного финансирования из союзного бюджета.

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# Коронавирус # общество # Дмитрий Мезенцев # Евгений Пустовой # Фотофакт

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