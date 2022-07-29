«Есть хорошие хозяйства, есть никакие». Началось турне Президента по регионам. Итоги первой поездки

Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Освоено 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах.

За ходом полевых работ в Минской области Президент 29 июля проследил лично. Рабочая поездка в Слуцкий район – практическое продолжение республиканского селектора, прошедшего в начале недели. Главу государства встречали в одном из наиболее успешных хозяйств – «Козловичи-Агро». Сейчас аграрии убирают озимую пшеницу, ожидая высокую урожайность – около 75 центнеров с гектара. Традиционно Александр Лукашенко оценил качество пшеницы на вид и вкус. Ознакомился глава государства и с работой новой молочно-товарной фермы. Главная задача от Президента – увеличить вдвое поголовье крупного рогатого скота и дойного стада. В этом залог рентабельности и стабильной работы. Подробности расскажет Алена Сырова.

Середина лета в президентском графике – пора командировок и полевых выездов. Александр Лукашенко в принципе держит руку на пульсе развития АПК и не дает расслабиться аграриям. Но в 2022 году на фоне серьезных разговоров о грядущем голоде и рекордных ценах на зерно и продукты, заядлые скептики и критики перестают ухмыляться такому вниманию со стороны руководителя страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну как идет уборка? Сергей Пенязь, директор ОАО «Козловичи-Агро»:

Трудновато шла сразу.

– Почему трудновато сразу?

– Дождики было, мокровато чуть было, больше 20 влажность.

– А здесь сейчас какая влажность?

– Сейчас идет 16, вечером падает до 15.

Так совпало, что в поля глава государства приехал на следующий день после того, как белорусские аграрии намолотили первый миллион тонн зерна. По случаю Александру Лукашенко решили преподнести символический каравай – красивый жест, но когда Президент говорит, что под счет каждое зернышко, имеет в виду буквально, а не для красного словца. Так что с подарком, выходит, опоздали. Президенту испекли каравай – и вот почему он не понравился Лукашенко.

Есть ощущение, что ускорения темпам уборочной прибавил и вторничный селектор. Напомним, на связи с главой государства дистанционно были руководители всех областей и районов. Работа в полях кипит. Вот и 29 июля доклад об общем положении дел в АПК сопровождает гул комбайнов, а прерывает Президент – он в теме, и смысла слушать обещания, обсуждать одно и то же не видит. Важна конкретика. «В остатках 10-дневный запас по всей продукции». Брыло рассказал о положительных результатах уборочной.

В целом ситуация с коронакризисом, закрытием границ и санкциями показала важность умения обеспечить себя всем необходимым, а заодно развить и вложиться в свои земли. Лукашенко про поля: «Свои надо доводить хотя бы до 50 центнеров с гектара. Тогда сельское хозяйство будет развиваться». Читать здесь.

Сам собою зашел разговор об успешных агропромышленных предприятиях, которые недовольны тем, что государство регулирует цены, читай, они не могут продать белорусам свой товар за столько, сколько хотели ли бы. В желании заработать нет ничего плохого, но не стоит путать это понятие с тем, чтобы наживаться. «Рынок мы им обеспечили, а они великие». Лукашенко о предприятиях, которые недовольны регулированием цен. Подробнее.

В это время в поле будет завершаться уборка озимой пшеницы сорта «Августина». Качество зерна традиционно оценит Президент. Такие ежегодные кадры уже стали символом уборочной страды. Александр Лукашенко:

Убираем? Сергей Пенязь:

Убираем.

– Чисто?

– Да.

– Потери?

– Нулевые.

– Слава богу.

Это всего лишь небольшой участок сельхозугодий хозяйства. Всего в распоряжении «Козловичи-Агро» около 10 тысяч гектаров земли. Речь идет о том, чтобы успешное предприятие взяло себе под крыло отстающее хозяйство, таким образом подтянули бы его за собой. Но губернатор считает: не стоит торопиться и догружать новым, лучше развивать то направление, в котором лучше всего удается работать, а именно молочное животноводство. Буквально через дорогу молочно-товарный комплекс, который построили за свои деньги и ввели в эксплуатацию чуть больше месяца назад. Пока здесь три сотни голов, а в перспективе будет 1 500. Но и это не предел с таким-то потенциалом. Лукашенко: «Все молочно-товарные комплексы в области должны быть заполнены». Подробности здесь.

Александр Лукашенко:

Есть хорошие хозяйства, есть никакие. И вот эти телепаются, а он смотрит и думает: а что, мне это больше надо? Это ж не его, частное, а государственное предприятие. Поэтому это допускать нельзя. Тут должны все у тебя ранги в ряд стоять: большие, заслуженные, малые. Вот, ребята, требования – надо их выполнять.

Экскурсию по молочно-товарной ферме для Президента проводит директор. По принципу этих комплексов будут строить и остальные. «Удобно и людям, и скотине?» Вот что о молочно-товарном комплексе «Козловичи-Агро» говорят сотрудники и директор.

О чем бы ни спросил Президент на ферме, все отечественное. Такой подход вызывает уважение и определенно близок главе государства. А еще ближе позиция людей, которые по-хозяйски относятся к тому, что есть, и не разрушают. Например, в старом коровнике, который не пригоден для цивилизованной жизни стада: низкие потолки, слишком теплое помещение – оборудуют ясли сад для телят. И это пример неравнодушных и заинтересованных руководителей. Кадровый вопрос одинаково актуален и на уровне главы страны, и на уровне хозяйств. «Слушай, мы ж не вечные». Лукашенко предположил, кто может стать его преемником.

От визита остались приятные впечатления и у руководителя хозяйства. «Александр Григорьевич, только не кричите на нас». Что говорит директор молочно-товарной фермы о визите Президента?