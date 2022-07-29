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«Есть хорошие хозяйства, есть никакие». Началось турне Президента по регионам. Итоги первой поездки

29 июля 2022 19:33
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Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Освоено 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах.  

«Есть хорошие хозяйства, есть никакие». Началось турне Президента по регионам. Итоги первой поездки-1

За ходом полевых работ в Минской области Президент 29 июля проследил лично. Рабочая поездка в Слуцкий район – практическое продолжение республиканского селектора, прошедшего в начале недели. Главу государства встречали в одном из наиболее успешных хозяйств – «Козловичи-Агро». Сейчас аграрии убирают озимую пшеницу, ожидая высокую урожайность – около 75 центнеров с гектара. Традиционно Александр Лукашенко оценил качество пшеницы на вид и вкус.  

Ознакомился глава государства и с работой новой молочно-товарной фермы. Главная задача от Президента – увеличить вдвое поголовье крупного рогатого скота и дойного стада. В этом залог рентабельности и стабильной работы.  

Подробности расскажет Алена Сырова.  

«Есть хорошие хозяйства, есть никакие». Началось турне Президента по регионам. Итоги первой поездки-4

Середина лета в президентском графике – пора командировок и полевых выездов. Александр Лукашенко в принципе держит руку на пульсе развития АПК и не дает расслабиться аграриям. Но в 2022 году на фоне серьезных разговоров о грядущем голоде и рекордных ценах на зерно и продукты, заядлые скептики и критики перестают ухмыляться такому вниманию со стороны руководителя страны.  

«Есть хорошие хозяйства, есть никакие». Началось турне Президента по регионам. Итоги первой поездки-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Ну как идет уборка?   

Сергей Пенязь, директор ОАО «Козловичи-Агро»:  
Трудновато шла сразу.  
– Почему трудновато сразу?  
– Дождики было, мокровато чуть было, больше 20 влажность.  
– А здесь сейчас какая влажность?  
– Сейчас идет 16, вечером падает до 15.  

«Есть хорошие хозяйства, есть никакие». Началось турне Президента по регионам. Итоги первой поездки-10

Так совпало, что в поля глава государства приехал на следующий день после того, как белорусские аграрии намолотили первый миллион тонн зерна. По случаю Александру Лукашенко решили преподнести символический каравай – красивый жест, но когда Президент говорит, что под счет каждое зернышко, имеет в виду буквально, а не для красного словца. Так что с подарком, выходит, опоздали.  

Президенту испекли каравай – и вот почему он не понравился Лукашенко.  

«Есть хорошие хозяйства, есть никакие». Началось турне Президента по регионам. Итоги первой поездки-13

Есть ощущение, что ускорения темпам уборочной прибавил и вторничный селектор. Напомним, на связи с главой государства дистанционно были руководители всех областей и районов. Работа в полях кипит. Вот и 29 июля доклад об общем положении дел в АПК сопровождает гул комбайнов, а прерывает Президент – он в теме, и смысла слушать обещания, обсуждать одно и то же не видит. Важна конкретика.  

«В остатках 10-дневный запас по всей продукции». Брыло рассказал о положительных результатах уборочной.  

«Есть хорошие хозяйства, есть никакие». Началось турне Президента по регионам. Итоги первой поездки-16

Потому обращается, казалось бы, к частности, но знающие люди подтвердят к одному из самых перспективных направлений. Показателям по выращиванию озимого ячменя. В «Козловичи-Агро», поля которого 29 июля посещал Президент это уже давно оценили эту культуру.  

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«Есть хорошие хозяйства, есть никакие». Началось турне Президента по регионам. Итоги первой поездки-19

В целом ситуация с коронакризисом, закрытием границ и санкциями показала важность умения обеспечить себя всем необходимым, а заодно развить и вложиться в свои земли.  

Лукашенко про поля: «Свои надо доводить хотя бы до 50 центнеров с гектара. Тогда сельское хозяйство будет развиваться». Читать здесь.  

«Есть хорошие хозяйства, есть никакие». Началось турне Президента по регионам. Итоги первой поездки-22

Сам собою зашел разговор об успешных агропромышленных предприятиях, которые недовольны тем, что государство регулирует цены, читай, они не могут продать белорусам свой товар за столько, сколько хотели ли бы. В желании заработать нет ничего плохого, но не стоит путать это понятие с тем, чтобы наживаться.  

«Рынок мы им обеспечили, а они великие». Лукашенко о предприятиях, которые недовольны регулированием цен. Подробнее.  

«Есть хорошие хозяйства, есть никакие». Началось турне Президента по регионам. Итоги первой поездки-25

В это время в поле будет завершаться уборка озимой пшеницы сорта «Августина». Качество зерна традиционно оценит Президент. Такие ежегодные кадры уже стали символом уборочной страды.  

Александр Лукашенко:  
Убираем?  

Сергей Пенязь:  
Убираем.  
– Чисто?  
– Да.  
– Потери?  
– Нулевые.  
– Слава богу.  

«Есть хорошие хозяйства, есть никакие». Началось турне Президента по регионам. Итоги первой поездки-28

Это всего лишь небольшой участок сельхозугодий хозяйства. Всего в распоряжении «Козловичи-Агро» около 10 тысяч гектаров земли. Речь идет о том, чтобы успешное предприятие взяло себе под крыло отстающее хозяйство, таким образом подтянули бы его за собой. Но губернатор считает: не стоит торопиться и догружать новым, лучше развивать то направление, в котором лучше всего удается работать, а именно молочное животноводство. Буквально через дорогу молочно-товарный комплекс, который построили за свои деньги и ввели в эксплуатацию чуть больше месяца назад. Пока здесь три сотни голов, а в перспективе будет 1 500. Но и это не предел с таким-то потенциалом.  

Лукашенко: «Все молочно-товарные комплексы в области должны быть заполнены». Подробности здесь.  

«Есть хорошие хозяйства, есть никакие». Началось турне Президента по регионам. Итоги первой поездки-31

Александр Лукашенко:  
Есть хорошие хозяйства, есть никакие. И вот эти телепаются, а он смотрит и думает: а что, мне это больше надо? Это ж не его, частное, а государственное предприятие. Поэтому это допускать нельзя. Тут должны все у тебя ранги в ряд стоять: большие, заслуженные, малые. Вот, ребята, требования – надо их выполнять.  

«Есть хорошие хозяйства, есть никакие». Началось турне Президента по регионам. Итоги первой поездки-34

Экскурсию по молочно-товарной ферме для Президента проводит директор. По принципу этих комплексов будут строить и остальные.  

«Удобно и людям, и скотине?» Вот что о молочно-товарном комплексе «Козловичи-Агро» говорят сотрудники и директор.  

«Есть хорошие хозяйства, есть никакие». Началось турне Президента по регионам. Итоги первой поездки-37

О чем бы ни спросил Президент на ферме, все отечественное. Такой подход вызывает уважение и определенно близок главе государства. А еще ближе позиция людей, которые по-хозяйски относятся к тому, что есть, и не разрушают. Например, в старом коровнике, который не пригоден для цивилизованной жизни стада: низкие потолки, слишком теплое помещение – оборудуют ясли сад для телят. И это пример неравнодушных и заинтересованных руководителей. Кадровый вопрос одинаково актуален и на уровне главы страны, и на уровне хозяйств.  

«Слушай, мы ж не вечные». Лукашенко предположил, кто может стать его преемником.  

«Есть хорошие хозяйства, есть никакие». Началось турне Президента по регионам. Итоги первой поездки-40

От визита остались приятные впечатления и у руководителя хозяйства.    

«Александр Григорьевич, только не кричите на нас». Что говорит директор молочно-товарной фермы о визите Президента?  

«Есть хорошие хозяйства, есть никакие». Началось турне Президента по регионам. Итоги первой поездки-43

Сегодняшний визит в Слуцкий район – лишь начала большого турне Президента по регионам. Как и обещал, Александр Лукашенко за время уборочной кампании побывает в нескольких областях, чтобы на земле оценить то, как о ней заботятся и берегут то, чем богата.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Александр Турчин # Сергей Пенязь # Алена Сырова # Фотофакт

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