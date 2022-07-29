«Рынок мы им обеспечили, а они великие». Лукашенко о предприятиях, которые недовольны регулированием цен

Сам собою зашел разговор об успешных агропромышленных предприятиях, которые недовольны тем, что государство регулирует цены, читай, они не могут продать белорусам свой товар за столько, сколько хотели ли бы. В желании заработать нет ничего плохого, но не стоит путать это понятие с тем, чтобы наживаться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он забыл, что вся страна ему создавала это хозяйство. Он забыл, что от кого-то это отрывали, ему вкладывали. Это во-первых. А во-вторых, ну хорошо, поднимешь ты цены на продукты питания, а кто будет покупать эти продукты питания? Надо им рассказать главное. Ах, вот, подорожало! Нам не дают, сдерживают цены. Надбавки даем? А кредиты подешевле даем? Я посмотрел по тому хозяйству – по 2-3 % кредиты брал. Где такие смешные были? Рынок мы им обеспечили, а они великие – ха, мы в Россию завезем, там дороже. Это что, они рынок обеспечили? Это государство им рынок обеспечило. А природный газ за сколько? По 2 500, как на Западе? А, подешевле.

Читайте также:

«Слушай, мы ж не вечные». Лукашенко предположил, кто может стать его преемником

«Миллиард долларов мы выкидываем кому-то за эти культуры». Лукашенко поручил сеять больше белковых злаков

«Удобно и людям, и скотине?» Вот что о молочно-товарном комплексе «Козловичи-Агро» говорят сотрудники и директор