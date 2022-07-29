«Рынок мы им обеспечили, а они великие». Лукашенко о предприятиях, которые недовольны регулированием цен
Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Освоено 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах.
Сам собою зашел разговор об успешных агропромышленных предприятиях, которые недовольны тем, что государство регулирует цены, читай, они не могут продать белорусам свой товар за столько, сколько хотели ли бы. В желании заработать нет ничего плохого, но не стоит путать это понятие с тем, чтобы наживаться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он забыл, что вся страна ему создавала это хозяйство. Он забыл, что от кого-то это отрывали, ему вкладывали. Это во-первых. А во-вторых, ну хорошо, поднимешь ты цены на продукты питания, а кто будет покупать эти продукты питания? Надо им рассказать главное. Ах, вот, подорожало! Нам не дают, сдерживают цены. Надбавки даем? А кредиты подешевле даем? Я посмотрел по тому хозяйству – по 2-3 % кредиты брал. Где такие смешные были? Рынок мы им обеспечили, а они великие – ха, мы в Россию завезем, там дороже. Это что, они рынок обеспечили? Это государство им рынок обеспечило. А природный газ за сколько? По 2 500, как на Западе? А, подешевле.
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