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«Рынок мы им обеспечили, а они великие». Лукашенко о предприятиях, которые недовольны регулированием цен

29 июля 2022 18:08
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Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Освоено 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах.

«Рынок мы им обеспечили, а они великие». Лукашенко о предприятиях, которые недовольны регулированием цен-1

Сам собою зашел разговор об успешных агропромышленных предприятиях, которые недовольны тем, что государство регулирует цены, читай, они не могут продать белорусам свой товар за столько, сколько хотели ли бы. В желании заработать нет ничего плохого, но не стоит путать это понятие с тем, чтобы наживаться.

«Рынок мы им обеспечили, а они великие». Лукашенко о предприятиях, которые недовольны регулированием цен-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он забыл, что вся страна ему создавала это хозяйство. Он забыл, что от кого-то это отрывали, ему вкладывали. Это во-первых. А во-вторых, ну хорошо, поднимешь ты цены на продукты питания, а кто будет покупать эти продукты питания? Надо им рассказать главное. Ах, вот, подорожало! Нам не дают, сдерживают цены. Надбавки даем? А кредиты подешевле даем? Я посмотрел по тому хозяйству по 2-3 % кредиты брал. Где такие смешные были? Рынок мы им обеспечили, а они великие ха, мы в Россию завезем, там дороже. Это что, они рынок обеспечили? Это государство им рынок обеспечило. А природный газ за сколько? По 2 500, как на Западе? А, подешевле.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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