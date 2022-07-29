«Слушай, мы ж не вечные». Лукашенко предположил, кто может стать его преемником

Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Освоено 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах.

О чем бы ни спросил Президент на ферме, все отечественное. Такой подход вызывает уважение и определенно близок главе государства. А еще ближе позиция людей, которые по-хозяйски относятся к тому, что есть, и не разрушают. Например, в старом коровнике, который не пригоден для цивилизованной жизни стада: низкие потолки, слишком теплое помещение – оборудуют ясли-сад для телят. И это пример неравнодушных и заинтересованных руководителей. Кадровый вопрос одинаково актуален и на уровне главы страны, и на уровне хозяйств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слушай, мы ж не вечные. Смотри, чтобы у нас за спиной было два-три человека, чтобы не стыдно было потом. Пойдешь на пенсию, руки сложишь, а придешь – сердце болит.

Сергей Пенязь, директор ОАО «Козловичи-Агро»:

Будет болеть.

Александр Лукашенко:

Я смотрю, вот Турчин сможет управлять страной или нет? Сам себе думаю: а если не сможет? А уже потом не вмешаешься. Как же, мешать же не будешь Президенту.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Я как бы не это самое…

Александр Лукашенко:

Я к примеру говорю. Ну, Крутой, скажем так. Это большая проблема, я тебе скажу. Особенно теперь. Ты же не уедешь в Минск жить, наверное, здесь будешь? И будешь идти, а она с тобой здороваться не будет. Поэтому должны быть очень крепкие, профессиональные ребята, понимающие. Чтобы самому не было стыдно. Спасибо, не зря приехал.

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