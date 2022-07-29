«Надо смелее пробовать». Лукашенко объяснил, почему озимый ячмень хорош

Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Освоено 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах.

Потому обращается, казалось бы, к частности, но знающие люди подтвердят к одному из самых перспективных направлений. Показателям по выращиванию озимого ячменя. В «Козловичи-Агро», поля которого 29 июля посещал Президент, это уже давно оценили эту культуру.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Никогда это поле не видело такой урожайности. Но там академик стоял и смотрел. Так, посмотрел по графике: это надо вносить – вносит. Посеяли вовремя. И даже сложный был для того поля год, но ячмень – 80 центнеров. А у нас будет по стране средний урожай, ну дай бог, 36-37 в этом году. А ячмень 80 дал! Ну вот у тебя 80 центнеров. 80 центнеров! Слушай, если бы у нас такой был урожай.

Сергей Пенязь, директор ОАО «Козловичи-Агро»:

Супер было бы.

– Конечно! Тут тоже надо нам смотреть. Нам надо технологически правильно все делать. Со всех позиций озимый ячмень надо возделывать. Да, в советские времена, я помню, наплевательски к этому относились. 20-25 центнеров урожайность была, посеял, не посеял. Да никто и не хотел. Главное же было – урожайность. Все рвали урожайность.

– Весной посеяли и давай.

– Да, весной. А сейчас мы видим: и технологии, и техника другая, люди другие. Сейчас мы запросто можем хорошие урожаи ячменя получать. Ну так надо смелее пробовать.

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