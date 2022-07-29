«Удобно и людям, и скотине?» Вот что о молочно-товарном комплексе «Козловичи-Агро» говорят сотрудники и директор

Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Освоено 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах. Экскурсию по молочно-товарной ферме для Президента проводит директор. По принципу этих комплексов будут строить и остальные.
Сергей Пенязь, директор ОАО «Козловичи-Агро»:
Во-первых, конструкция просто супер. 33 метра. Длина, пожалуйста, сколько хочешь. Мы 96 сделали. 20 лет будет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты считаешь, это помещение идеальное?
Сергей Пенязь:
Идеальное помещение. Во-первых, знаете, что…
Александр Лукашенко:
То есть хорошо, удобно и людям, и скотине?
– Комфортно.
Сергей Пенязь:
Это здание сегодня стоит… Мы покупали полтора года назад, было 330 тысяч. Сегодня стоит 390. Конструкции – плиты, перекрытия – все 390 тысяч всего лишь. Это за миллион можно купить 2,5 здания.
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