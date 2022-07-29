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«Удобно и людям, и скотине?» Вот что о молочно-товарном комплексе «Козловичи-Агро» говорят сотрудники и директор

29 июля 2022 17:22
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Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Освоено 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах. Экскурсию по молочно-товарной ферме для Президента проводит директор. По принципу этих комплексов будут строить и остальные.  

«Удобно и людям, и скотине?» Вот что о молочно-товарном комплексе «Козловичи-Агро» говорят сотрудники и директор-1

Сергей Пенязь, директор ОАО «Козловичи-Агро»:  
Во-первых, конструкция просто супер. 33 метра. Длина, пожалуйста, сколько хочешь. Мы 96 сделали. 20 лет будет.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Ты считаешь, это помещение идеальное?  

Сергей Пенязь:  
Идеальное помещение. Во-первых, знаете, что…  

«Удобно и людям, и скотине?» Вот что о молочно-товарном комплексе «Козловичи-Агро» говорят сотрудники и директор-4

Александр Лукашенко:  
То есть хорошо, удобно и людям, и скотине?  
Комфортно.  

Сергей Пенязь:  
Это здание сегодня стоит… Мы покупали полтора года назад, было 330 тысяч. Сегодня стоит 390. Конструкции – плиты, перекрытия – все 390 тысяч всего лишь. Это за миллион можно купить 2,5 здания.  

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Сергей Пенязь # Алена Сырова # Фотофакт

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