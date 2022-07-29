«Удобно и людям, и скотине?» Вот что о молочно-товарном комплексе «Козловичи-Агро» говорят сотрудники и директор

Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Освоено 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах. Экскурсию по молочно-товарной ферме для Президента проводит директор. По принципу этих комплексов будут строить и остальные.