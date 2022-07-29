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Лукашенко про поля: «Свои надо доводить хотя бы до 50 центнеров с гектара. Тогда сельское хозяйство будет развиваться»

29 июля 2022 18:09
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Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Освоено 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах.  

Ситуация с коронакризисом, закрытием границ и санкциями показала важность умения обеспечить себя всем необходимым, а заодно развить и вложиться в свои земли.  

Лукашенко про поля: «Свои надо доводить хотя бы до 50 центнеров с гектара. Тогда сельское хозяйство будет развиваться»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Надо развивать свое. И это у тебя должно быть на контроле. Министерство это четко должно контролировать. Коль есть примеры хорошие. Мы обсуждали это в магазине этом. В Дзержинске, «Серволюкс» или как он. Мощные хозяйства, которые обеспечивают практически себя зерном. Конечно, если есть деньги, можно вывезти их и купить где-то зерно. Ну так свои надо доводить хотя бы до 50 центнеров с гектара. Тогда сельское хозяйство будет развиваться. Это очень важный вопрос сейчас.  

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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