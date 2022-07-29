«В остатках 10-дневный запас по всей продукции». Брыло рассказал о положительных результатах уборочной

Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Освоено 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах.

Есть ощущение, что ускорения темпам уборочной прибавил и вторничный селектор. Напомним, на связи с главой государства дистанционно были руководители всех областей и районов. Работа в полях кипит. Вот и 29 июля доклад об общем положении дел в АПК сопровождает гул комбайнов, а прерывает Президент – он в теме, и смысла слушать обещания, обсуждать одно и то же не видит. Важна конкретика.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Ты мне скажи, за счет чего вы выйдете на 104 % по итогам года?

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Хорошо, скажу. Однозначно у нас будет плюс зерновые культуры. Однозначно у нас будут плюс травянистые корма – это и сенаж, и силос, это все просматривается. Мы по полугодию по молоку вышли на 100,1 %, то есть мы не упали. Сейчас у нас тенденция такая, что больше 102 % – страна доит хорошо. Однозначно возьмем в районе где-то 104 %.

Александр Лукашенко:

Рынок есть для птиц?

Игорь Брыло:

На сегодня в остатках 10-дневный запас по всей продукции.

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