«Для нас озимый ячмень – спасение». Лукашенко начал серию региональных поездок по сельхозтематике

Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев. 29 июля Президент проверил, как проводится уборочная кампания в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рабочая поездка в Слуцкий район – практическое продолжение республиканского селектора, прошедшего в начале недели. Главу государства встречает одно из перспективных хозяйств – «Козловичи-Агро». У руководителя сельхозпредприятия Александр Лукашенко поинтересовался, гладко ли идет страда и какие планы хозяйство строит на будущее? В целом «Козловичи» показывают неплохие результаты в растениеводстве и животноводстве. Сейчас аграрии убирают озимую пшеницу, ожидая высокой урожайности – около 75 центнеров с гектара. Еще лучше показал себя на этих землях озимый ячмень: урожайность вдвое выше, чем по стране. Президент уверен, при ответственном подходе таких результатов могут достигнуть все хозяйства, а потому посевы нужно значительно расширить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не хочу, чтобы мы, извини меня, заболтали этот озимый ячмень. Мы-то понимаем, аграрии, что такое озимый ячмень и почему там Президент давит на эту культуру. Другие думают, что как Хрущев когда-то кукурузы початок показал, и все поехали. Да нет, для нас озимый ячмень – спасение. Прежде всего потому, что этот озимый ячмень попадает в тот период вегетации, когда есть какая-то влага. Вегетация у него май-июнь. В начале июля уже, если бы не весна такая поздняя, мы бы его уже убирали. Поэтому для нас это спасение, особенно на южных рубежах. Надо в Гомельской области пробовать, коль влаги не хватает. Хозяйства, как ты говоришь, да, он любит более плодородные, но надо удобрить, подкормить. Тогда и будет ячмень. Я специально экспериментировал, разные поля смотрел. Там, где технологически правильно посеяли, примерно 80 центнеров с гектара. У нас будет по стране средний урожай, дай бог, 36-37 в этом году.
На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Убрано 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах. За ходом полевых работ Президент сегодня проследил лично, традиционно оценив качество пшеницы на вид и вкус.