«Для нас озимый ячмень – спасение». Лукашенко начал серию региональных поездок по сельхозтематике

Рабочая поездка в Слуцкий район – практическое продолжение республиканского селектора, прошедшего в начале недели. Главу государства встречает одно из перспективных хозяйств – «Козловичи-Агро». У руководителя сельхозпредприятия Александр Лукашенко поинтересовался, гладко ли идет страда и какие планы хозяйство строит на будущее? В целом «Козловичи» показывают неплохие результаты в растениеводстве и животноводстве. Сейчас аграрии убирают озимую пшеницу, ожидая высокой урожайности – около 75 центнеров с гектара. Еще лучше показал себя на этих землях озимый ячмень: урожайность вдвое выше, чем по стране. Президент уверен, при ответственном подходе таких результатов могут достигнуть все хозяйства, а потому посевы нужно значительно расширить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не хочу, чтобы мы, извини меня, заболтали этот озимый ячмень. Мы-то понимаем, аграрии, что такое озимый ячмень и почему там Президент давит на эту культуру. Другие думают, что как Хрущев когда-то кукурузы початок показал, и все поехали. Да нет, для нас озимый ячмень – спасение. Прежде всего потому, что этот озимый ячмень попадает в тот период вегетации, когда есть какая-то влага. Вегетация у него май-июнь. В начале июля уже, если бы не весна такая поздняя, мы бы его уже убирали. Поэтому для нас это спасение, особенно на южных рубежах. Надо в Гомельской области пробовать, коль влаги не хватает. Хозяйства, как ты говоришь, да, он любит более плодородные, но надо удобрить, подкормить. Тогда и будет ячмень. Я специально экспериментировал, разные поля смотрел. Там, где технологически правильно посеяли, примерно 80 центнеров с гектара. У нас будет по стране средний урожай, дай бог, 36-37 в этом году.