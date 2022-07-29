«Александр Григорьевич, только не кричите на нас». Что говорит директор молочно-товарной фермы о визите Президента?

Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Освоено 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах.

От визита остались приятные впечатления у Сергея Пенязя. Руководитель хозяйства так просто и искренне делится принципами работы, которые просты, но тем и впечатляют.