«Александр Григорьевич, только не кричите на нас». Что говорит директор молочно-товарной фермы о визите Президента?

Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Освоено 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах.
От визита остались приятные впечатления у Сергея Пенязя. Руководитель хозяйства так просто и искренне делится принципами работы, которые просты, но тем и впечатляют.
Сергей Пенязь, директор ОАО «Козловичи-Агро»:
Мы уже зарабатываем в день 8 000 на этом комплексе. Продаем 8 тонн молока. И нам на счет уже приходит 8 000 каждый день. За месяц – посчитайте – 240 тысяч. На заработную плату рабочим хватит, еще останутся деньги на погашение вложенных денег, которые мы вложили на эту ферму. Еще Александру Григорьевичу понравилось, что мы используем старые фермы. Мы стеснялись, конечно, долго думали, может, не показывать, закрыть двери. А потом он сам сказал, что, если бы вы еще использовали вот это, телята должны быть в тепле. Мы говорим: Александр Григорьевич, только не кричите на нас, мы вам покажем. Мы показали, он еще больше стал доволен. Это правильно, на правильном пути, что теленку зимой здесь тепло, летом – на выгуле, во дворике гуляют.
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