Лукашенко: «Все молочно-товарные комплексы в области должны быть заполнены»

Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев. 29 июля Президент проверил, как проводится уборочная кампания в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Убрано 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах. За ходом полевых работ Президент сегодня проследил лично, традиционно оценив качество пшеницы на вид и вкус.
А после Александр Лукашенко ознакомился с работой новой молочно-товарной фермы. Комплекс «Лесуны» построен практически за собственные средства предприятия и пока загружен лишь на 10 %. Главная задача от Президента – увеличить вдвое поголовье крупного рогатого скота и дойного стада. В этом залог рентабельности и стабильной работы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не говорю, что ты плохо работаешь, что у тебя не та динамика. Я говорю: пока у тебя есть куда расти. И губернатор молодец, он сразу сказал: в два раза. Ты на этой земле должен кормить в два раза больше скотины, чем сейчас. И тут твое спасение и рентабельность. Выработаем позицию в этом плане. Во-первых, все молочно-товарные комплексы в области должны быть заполнены. Если у него не заполнены, потому что вчера ввели, это понятно. Но если у тебя год и два, а у нас в стране море таких комплексов, хорошие построили, наполовину заполнили скотом. Какие тебе еще деньги? Никаких денег мы не дадим под это. Поэтому будем смотреть ряд критериев. Если мы видим, что он построил, у него свои нетели, где-то он что-то подзакупил, если ему надо, и завтра он такой же может комплекс заполнять, мы ему с удовольствием дадим деньги.
«Для нас озимый ячмень – спасение». Лукашенко начал серию региональных поездок по сельхозтематике – подробнее здесь.