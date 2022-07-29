Лукашенко: «Все молочно-товарные комплексы в области должны быть заполнены»

Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев. 29 июля Президент проверил, как проводится уборочная кампания в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Убрано 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах. За ходом полевых работ Президент сегодня проследил лично, традиционно оценив качество пшеницы на вид и вкус.

А после Александр Лукашенко ознакомился с работой новой молочно-товарной фермы. Комплекс «Лесуны» построен практически за собственные средства предприятия и пока загружен лишь на 10 %. Главная задача от Президента – увеличить вдвое поголовье крупного рогатого скота и дойного стада. В этом залог рентабельности и стабильной работы.