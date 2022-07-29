Президенту испекли каравай – и вот почему он не понравился Лукашенко
Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Освоено 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах.
Так совпало, что в поля глава государства приехал на следующий день после того, как белорусские аграрии намолотили первый миллион тонн зерна.
По случаю Александру Лукашенко решили преподнести символический каравай – красивый жест, но когда Президент говорит, что под счет каждое зернышко, имеет в виду буквально, а не для красного словца. Так что с подарком, выходит, опоздали.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Так это уже 1 миллион 300 сегодня.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
1 миллион 114 на утро.
Александр Лукашенко:
1 миллион 300 будет. Опоздал с караваем.
Лукашенко: «Все молочно-товарные комплексы в области должны быть заполнены». Читайте здесь.