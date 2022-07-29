«Миллиард долларов мы выкидываем кому-то за эти культуры». Лукашенко поручил сеять больше белковых злаков

Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Освоено 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах.

Во время разговора 26 июля, на котором, к слову, присутствовали представители научного сообщества, звучала критика в отношении очень скромного количества территорий, засеянных белковыми культурами. А это ведь тоже точка роста для АПК. И крупная статья для импортозамещения. В новом сезоне это будет тренд номер один.