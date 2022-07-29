«Миллиард долларов мы выкидываем кому-то за эти культуры». Лукашенко поручил сеять больше белковых злаков
Новости Беларуси. Расширять посевы озимого ячменя, пристально следить за качеством кормов и строго соблюдать технологии. На это Александр Лукашенко ориентирует белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле главы государства динамика уборочной по всей стране. Освоено 13 % площадей, при этом средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах.
Во время разговора 26 июля, на котором, к слову, присутствовали представители научного сообщества, звучала критика в отношении очень скромного количества территорий, засеянных белковыми культурами. А это ведь тоже точка роста для АПК. И крупная статья для импортозамещения. В новом сезоне это будет тренд номер один.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот я на своем поле экспериментальном, мы посеем горох, посеем люпин, посеем сою – белковые культуры. Посмотрим, что получится. Я уверен, что у нас это возможно возделывать. И не надо будет из-за границы закупать. Это миллиард долларов мы выкидываем кому-то за эти культуры! Мы сами можем их возделывать. А белок для скотины особенно – ты видишь это – это все. Это молоко.
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