Белорусская делегация на ПА ОДКБ представила ближайшие приоритеты своей деятельности

Противодействие терроризму, выработка единых механизмов по защите от кибератак и сохранение исторической справедливости. Такие инициативы были озвучены белорусской стороной на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве. Делегацию из Минска возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешней нестабильной геополитической ситуации, каждому государству необходимы надежные гарантии безопасности для защиты суверенитета и территориальной целостности. Кризис всей международной системы очевиден. На Ближнем Востоке продолжается военный конфликт. Из-за этого выросли цены на энергоресурсы, изменены торговые маршруты, заблокирован важный участок для функционирования крупнейших рынков.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Системный кризис международных отношений обусловил интенсификацию процесса глобального переформатирования геополитического пространства. Современный мир хрупок и уязвим, право сильного заменило международное право, доверие утрачено и конфликтный потенциал возрос. В практике американских политиков все чаще доминирует идея возможности применения военной силы как допустимый инструмент достижения своих целей. Примеры тому: Венесуэла, Куба, Иран. Беспрецедентная вооруженная агрессия против Ирана – это не только дестабилизация Ближневосточного региона, но и обострение глобального кризиса всей международной системы. В рамках ОДКБ Беларусь обеспечивает безопасность на западных рубежах. Усиливается милитаризация европейских государств: на военные цели Евросоюз ежегодно тратит десятки миллионов евро. В ответ на угрозы в ОДКБ координируют усилия с учетом обстановки. Акцент сделан на сотрудничестве в вопросах гармонизации национальных законодательств в оборонной сфере и выработке единых механизмов по защите общего пространства.

Александр Горошкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Самый главный итог того, что нам удалось достичь – это то, что несмотря, что с каждым днем горячих точек на карте мировой становится все больше, однако же на территории нашего государства удается сохранить мир и стабильность. Вот главный результат.