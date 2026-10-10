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Новости по тегу #Дональд Трамп

Трамп после разговора с Путиным: урегулирование кризиса в Украине приближается
10 октября 2026 07:53

Трамп после разговора с Путиным: урегулирование кризиса в Украине приближается

Трамп назвал разговор с Путиным «крайне успешным»
09 октября 2026 19:51

Трамп назвал разговор с Путиным «крайне успешным»

Трамп не поздравил Путина с днем рождения – Песков
08 октября 2026 15:22

Трамп не поздравил Путина с днем рождения – Песков

Трамп о ситуации под Иркутском: США готовы помочь России
06 октября 2026 07:39

Трамп о ситуации под Иркутском: США готовы помочь России

Трамп: Сан-Диего и Лос-Анджелес могут быть уничтожены Ираном
06 октября 2026 07:03

Трамп: Сан-Диего и Лос-Анджелес могут быть уничтожены Ираном

Трамп объявил о создании Сил суперинтеллекта в США
05 октября 2026 06:45

Трамп объявил о создании Сил суперинтеллекта в США

Илон Маск призвал заменить термин «искусственный интеллект» на «суперинтеллект»
04 октября 2026 14:53

Илон Маск призвал заменить термин «искусственный интеллект» на «суперинтеллект»

На Западе цветет паранойя из-за медийной политики! Как гниет англосаксонская «свобода слова»
03 октября 2026 17:09

На Западе цветет паранойя из-за медийной политики! Как гниет англосаксонская «свобода слова»

Трамп стал единственным лидером на виртуальном саммите G7, кто не включил камеру
02 октября 2026 18:24

Трамп стал единственным лидером на виртуальном саммите G7, кто не включил камеру

Лукашенко: благодарен Трампу за то, что он открыто обнажил политику Запада
02 октября 2026 17:02

Лукашенко: благодарен Трампу за то, что он открыто обнажил политику Запада

Трамп: Европа высвободит большие объемы дизельного топлива из запасов
02 октября 2026 14:15

Трамп: Европа высвободит большие объемы дизельного топлива из запасов

Техногиганты США подписали с Дональдом Трампом соглашение о контроле над ИИ
30 сентября 2026 13:49

Техногиганты США подписали с Дональдом Трампом соглашение о контроле над ИИ