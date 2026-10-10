Новости по тегу #Дональд Трамп

Путин и Трамп провели провел телефонный разговор 9 октября.
Американский президент Дональд Трамп высоко оценил итоги телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что со стороны американского лидера Дональда Трампа не поступало никаких поздравительных посланий в честь дня рождения Владимира Путина.
В Белом доме прозвучало заявление американского президента Дональда Трампа по поводу тревожных новостей из Иркутской области. Речь идет о выявленном случае пневмонии неустановленной этиологии – ситуации, которая привлекла внимание не только российских, но и международных СМИ.
«Это небольшая цена, и все завершится в кратчайшие сроки», – заявил Трамп на выступлении перед избирателями в Небраске.
Вашингтон жестко берет под контроль сферу нейросетей, переводя технологическую конкуренцию в плоскость национальной безопасности.
В конце сентября Трамп подписал указ, обязывающий американские государственные ведомства использовать термин «суперинтеллект».
В Британии свежий опрос общественного мнения показал уверенность свыше половины граждан в том, что правительство защищает исключительно удобные ему взгляды.
Темой переговоров стали тенденции на глобальном энергетическом рынке и вопросы поставок дизельного топлива.
«Он не прячется за дипломатическими формулировками».
Этот процесс начнется незамедлительно.
Дональд Трамп и главы крупнейших технологических компаний подписали соглашение о надзоре за развитием искусственного интеллекта. Документ, опубликованный в Truth Social, фиксирует сразу четыре уровня контроля, и это не просто декларации: корпорации берут на себя вполне конкретные обязательства.
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