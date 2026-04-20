На Радуницу сотрудники ГАИ будут обеспечивать безопасность дорожного движения

В преддверии Радуницы представители Госавтоинспекции, а также транспортных предприятий провели мониторинг подъездных путей к местам захоронений. По результатам, на некоторых территориях провели ямочный ремонт участков, заменили дорожные знак и нанесли разметку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Христовский, заместитель начальника ГАИ УВД Миноблисполкома:

В целях недопущения образования заторовых ситуаций во время массового посещения гражданами мест захоронений в период с 18 по 21 апреля текущего года разработаны и подготовлены к реализации соответствующие временные схемы организации дорожного движения, предусматривающие перенаправление транспортных потопов, а также определение и обозначение территорий для дополнительных стояночных машиномест.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения памятных мероприятий, ГАИ призывает водителей быть взаимовежливыми, а также внимательными к сигналам дорожных знаков и регулировщиков.