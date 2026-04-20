Миоры активно готовятся к приему областного фестиваля-ярмарки «Дожинки-2026»

В Беларуси продолжается весенняя посевная кампания. Погода на стороне аграриев, поэтому темп не сбавляют. Тем временем в райцентрах уже начали подготовку к областным «Дожинкам». Так, фестиваль-ярмарка тружеников села Витебского региона в 2026 году пройдет в Миорах. К масштабному празднику фасады домов города украсят элементы национального орнамента и местного брендбука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также значительно увеличат объемы капитального ремонта многоэтажек. Строительные бригады обновят около десятка домов. Замена систем отопления, кровли, коммуникаций, водопровода – проведут целый комплекс работ. На эти цели выделено дополнительное финансирование. В центре внимания и улично-дорожная сеть. В планах заменить изношенное покрытие на центральных улицах, а также отремонтировать тротуары. А на площади Ленина, где пройдут основные торжества фестиваля, уложат новую тротуарную плитку.

Евгений Николаенок, заместитель председателя Миорского райисполкома: На сегодняшний день, если площадь имела асфальтовое покрытие, то теперь мы перекладываем полностью на тротуарную плитку. Соответственно площадь и рядом центральный парк – там тоже будет плитка. Ну и к ним примыкает, где мы находимся, улица Дзержинского, она тоже будет в плитке. Поэтому вот эту центральную часть города мы постараемся обустроить, облагородить, чтобы это было достойно.

Александр Жук, заместитель председателя Миорского райисполкома:

Если касаться социального блока, то в принципе затронуты все абсолютно сферы. Ведутся работы учреждения образования средней школы №3 имени Героя Советского Союза Егора Андреевича Томко. К июню месяцу мы должны полностью завершить. И с ноября 2025 года на капитальном ремонте находится наша вторая школа. Если касаться объектов здравоохранения, то, как правило, это работы связаны с текущим ремонтом. Где-то поработаем по ремонту фасадов. Будет приобретено определенное оборудование. В рамках текущего ремонта планируем выполнить работы по ремонту нашей стоматологии.

Подготовка к «Дожинкам» стала мощным импульсом для модернизации населенных пунктов. К празднику урожая ремонтируются дороги, жилфонд. Кроме того, в Миорах появится новая малая архитектурная форма. Известно, что в ней будут собраны все символы Миорского района – журавли, водопад, заказник «Ельня».