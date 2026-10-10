Прямой эфир

Новости по тегу #США

Непогода в США: около 700 тысяч человек остались без электричества из-за урагана
10 октября 2026 14:30

Непогода в США: около 700 тысяч человек остались без электричества из-за урагана

Чехия совместно с США проводят масштабные испытания боевых роботов и БПЛА
09 октября 2026 07:21

Чехия совместно с США проводят масштабные испытания боевых роботов и БПЛА

Долг американских фермеров достиг исторического максимума
09 октября 2026 06:16

Долг американских фермеров достиг исторического максимума

Трамп не поздравил Путина с днем рождения – Песков
08 октября 2026 15:22

Трамп не поздравил Путина с днем рождения – Песков

В Корнеллском университете вспыхнули протесты из-за громкого дела о групповом изнасиловании
06 октября 2026 17:05

В Корнеллском университете вспыхнули протесты из-за громкого дела о групповом изнасиловании

Жене Мадуро не могут провести операцию – в тюрьме США не созданы условия для восстановления
05 октября 2026 18:42

Жене Мадуро не могут провести операцию – в тюрьме США не созданы условия для восстановления

Мощный природный пожар бушует в Калифорнии
05 октября 2026 07:11

Мощный природный пожар бушует в Калифорнии

Трамп объявил о создании Сил суперинтеллекта в США
05 октября 2026 06:45

Трамп объявил о создании Сил суперинтеллекта в США

Мировые цены на продовольствие в сентябре 2026-го выросли на 1,5%
03 октября 2026 10:54

Мировые цены на продовольствие в сентябре 2026-го выросли на 1,5%

Литва готова разместить американские войска на своей территории и оплачивать расходы
01 октября 2026 08:59

Литва готова разместить американские войска на своей территории и оплачивать расходы

В США ребенок принес в детский сад заряженный пистолет
29 сентября 2026 20:50

В США ребенок принес в детский сад заряженный пистолет

Трамп планирует смягчить санкции против России
29 сентября 2026 19:43

Трамп планирует смягчить санкции против России