Мощный ураган «Исайас» бушует на побережье Мексиканского залива в США.
На одном из полигонов военные проверяют в деле прототипы наземных и воздушных комплексов, которым в будущем предстоит выполнять наиболее рискованные операции.
Кризис в аграрном секторе усугубился из-за торговых конфликтов Вашингтона с крупнейшими покупателями сельхозпродукции и роста цен на топливо.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что со стороны американского лидера Дональда Трампа не поступало никаких поздравительных посланий в честь дня рождения Владимира Путина.
Групповое преступление так называемых «мажоров» из элитного клуба против студентки, которое два года прятали в столах. Сегодня центральное здание университета Корнелла – одного из Лиги плюща – разгромлено, а на стенах красуется приговор: «В Корнелле насильников защищают, протестующих исключают».
Ранее, в сентябре, адвокаты Флорес направляли американскому судье ходатайство об освобождении из-под стражи до начала судебного процесса. Защита акцентировала внимание на серьезности сердечного заболевания и настаивала, что подсудимая «заслуживает права дожидаться заседания под домашним арестом».
Ситуация остается критической: власти объявили экстренную эвакуацию жителей нескольких близлежащих районов.
Вашингтон жестко берет под контроль сферу нейросетей, переводя технологическую конкуренцию в плоскость национальной безопасности.
Больше всего подорожал сахар. Его стоимость подскочила сразу на 6 %.
Литовские власти нашли, куда потратить деньги из и так небогатого бюджета страны.
Как выяснилось, пистолет принадлежал родителю малыша – сотруднику полиции, однако не был служебным.
Взамен на снижение давления со стороны США российские власти должны будут освободить часть политзаключенных.
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