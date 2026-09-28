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Новости по тегу #Сергей Рачков

Китайский Праздник середины осени отметили в Национальной библиотеке Беларуси
28 сентября 2026 06:34

Китайский Праздник середины осени отметили в Национальной библиотеке Беларуси

Бишкек готовится принять юбилейный саммит ШОС
31 августа 2026 06:18

Бишкек готовится принять юбилейный саммит ШОС

Беларусь и Иран работают над договором о стратегическом партнерстве
17 августа 2026 10:38

Беларусь и Иран работают над договором о стратегическом партнерстве

Сергеенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси
10 августа 2026 10:50

Сергеенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси

В Минске обсудили международно-правовые вопросы развития интеграционных процессов в СНГ
16 июля 2026 14:09

В Минске обсудили международно-правовые вопросы развития интеграционных процессов в СНГ

Рачков: необходимо возвращаться к истокам ОБСЕ, не к конфронтации, а к углублению политического диалога
06 июля 2026 17:00

Рачков: необходимо возвращаться к истокам ОБСЕ, не к конфронтации, а к углублению политического диалога

Делегация Беларуси принимает участие в сессии ПА ОБСЕ в Гааге
05 июля 2026 13:37

Делегация Беларуси принимает участие в сессии ПА ОБСЕ в Гааге

«Алмаз знаний» отмечает юбилей! Зданию Национальной библиотеки Беларуси исполнилось 20 лет
16 июня 2026 18:54

«Алмаз знаний» отмечает юбилей! Зданию Национальной библиотеки Беларуси исполнилось 20 лет

От АПК до фармацевтики: перспективы совместных проектов Беларуси и Кубы обсудили в Минске
08 июня 2026 10:49

От АПК до фармацевтики: перспективы совместных проектов Беларуси и Кубы обсудили в Минске

Рачков: товарооборот между Беларусью и Алжиром в первом квартале 2026-го вырос более чем в 10 раз
24 мая 2026 07:39

Рачков: товарооборот между Беларусью и Алжиром в первом квартале 2026-го вырос более чем в 10 раз

Связующая нить поколений! Церемония чествования главных символов страны объединила сотни белорусов
10 мая 2026 13:42

Связующая нить поколений! Церемония чествования главных символов страны объединила сотни белорусов

Рачков обозначил сферы интересов Беларуси в отношениях с Ираном
05 мая 2026 14:08

Рачков обозначил сферы интересов Беларуси в отношениях с Ираном