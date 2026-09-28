Новости по тегу #Сергей Рачков

На сцене выступили белорусские и китайские исполнители: через музыку, стихи и народные танцы зрители прикоснулись к восточной философии.
В центре дискуссии – вклад организации в многополярный миропорядок при центральной роли ООН.
Об этом было заявлено на встрече в Палате Представителей Национального собрания с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики в Беларуси.
В центре внимания были вопросы развития межрегионального сотрудничества, гуманитарных связей и поддержки совместных инициатив.
Особый акцент был сделан на опыте Беларуси, которая традиционно выступает инициатором многих интеграционных процессов.
Беларусь выступает за углубление политического диалога в рамках ОБСЕ. В Гааге продолжается 33-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи.
Позицию нашей страны озвучил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков.
Именно в этот день в 2006 году Президент страны Александр Лукашенко торжественно открыл новое здание главной книжной сокровищницы страны.
Перспективы совместных проектов обсудили председатель Палаты представителей и Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны.
Парламентская делегация Алжира находится с официальным визитом в Беларуси.
По традиции самое масштабное торжество прошло на площади Государственного флага в Минске.
Между Беларусью и Ираном давно складываются дружественные отношения. Государства поддерживают высокий уровень политических контактов.
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