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Мясо, салаты и свежая выпечка – расскажем, что в меню у минских школьников

15 сентября 2025 18:24
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К началу учебного года в школах и гимназиях столицы были проделаны масштабные работы. Особое внимание при подготовке учреждений образования уделили и пищеблокам. В столовых провели ремонт, приобрели современное технологическое оборудование, столовый инвентарь и посуду. Организация школьного питания в Минске – это про строгий контроль качества продуктов и соблюдение всех санитарных норм. Каждое блюдо готовится с учетом технологических стандартов, а рационы разрабатываются на две недели вперед.

Что в меню у минских школьников? Расскажет Михаил Ракутин.

Мясо, салаты и свежая выпечка – расскажем, что в меню у минских школьников-2

Михаил Ракутин, корреспондент:
Сегодня на завтрак у школьников блинчики с вареньем и какао. На обед их ждет гречневая каша с котлеткой, салатом и витаминным соком. Меню меняется каждые 2 недели, все для разнообразия и здоровья учащихся.

Мясо, салаты и свежая выпечка – расскажем, что в меню у минских школьников-4

От малышей рацион старшеклассников не очень отличается. Разница в увеличенной норме по белкам, жирам и общей калорийности. Ежедневно в меню мясо, молочные продукты, а в буфете всегда овощи, фрукты и свежая выпечка собственного производства.

Мясо, салаты и свежая выпечка – расскажем, что в меню у минских школьников-6

Ольга Луд, начальник участка школьного питания Ленинского района Комбината школьного питания Минска:
Выпечку мы делаем сами. У меня делают повара тесто. Салаты тоже делают повара, так как срок годности салатов два часа, поэтому мы обновляем салаты через каждые два часа.

Мясо, салаты и свежая выпечка – расскажем, что в меню у минских школьников-8

А чтобы родители были спокойны за своего ребенка, школа отправляет фотоотчеты о приемах пищи в свои социальные сети. Там меню на всю неделю. Каждую четверть проводятся опросы среди учащихся и родителей для корректировки. По итогам дегустаций в меню добавляются новые блюда.

Питание в школах полностью соответствует требованиям пользы и безопасности. В рационе школьника должны быть шесть основных групп продуктов. Не забывают и про витамины, минералы.

Мясо, салаты и свежая выпечка – расскажем, что в меню у минских школьников-10

Напомним, все дети до четвертых классов получают бесплатные завтраки за счет государственной поддержки. Для аллергиков разрабатывается индивидуальное диетическое питание на основе медицинских рекомендаций.

Мясо, салаты и свежая выпечка – расскажем, что в меню у минских школьников-12

Оксана Орлова, директор ГУО «Начальная школа № 29 Минска имени братьев Сенько»:
Участковый врач пишет ребенку свои рекомендации в отношении его питания, родители предоставляют эту справку ежегодно в школу, медицинский работник школы анализирует данные справки, и так появляются дети, которые нуждаются в особом питании. Обязательно с каждым из родителей встречается заведующий производством, который работает в школе, заместитель директора по воспитательной работе, которые оговаривают те нюансы, которые есть в диетическом меню.

Подробнее в видео.

# школа # Питание # Оксана Орлова

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