Мясо, салаты и свежая выпечка – расскажем, что в меню у минских школьников
К началу учебного года в школах и гимназиях столицы были проделаны масштабные работы. Особое внимание при подготовке учреждений образования уделили и пищеблокам. В столовых провели ремонт, приобрели современное технологическое оборудование, столовый инвентарь и посуду. Организация школьного питания в Минске – это про строгий контроль качества продуктов и соблюдение всех санитарных норм. Каждое блюдо готовится с учетом технологических стандартов, а рационы разрабатываются на две недели вперед.
Что в меню у минских школьников? Расскажет Михаил Ракутин.
Михаил Ракутин, корреспондент:
Сегодня на завтрак у школьников блинчики с вареньем и какао. На обед их ждет гречневая каша с котлеткой, салатом и витаминным соком. Меню меняется каждые 2 недели, все для разнообразия и здоровья учащихся.
От малышей рацион старшеклассников не очень отличается. Разница в увеличенной норме по белкам, жирам и общей калорийности. Ежедневно в меню мясо, молочные продукты, а в буфете всегда овощи, фрукты и свежая выпечка собственного производства.
Ольга Луд, начальник участка школьного питания Ленинского района Комбината школьного питания Минска:
Выпечку мы делаем сами. У меня делают повара тесто. Салаты тоже делают повара, так как срок годности салатов два часа, поэтому мы обновляем салаты через каждые два часа.
А чтобы родители были спокойны за своего ребенка, школа отправляет фотоотчеты о приемах пищи в свои социальные сети. Там меню на всю неделю. Каждую четверть проводятся опросы среди учащихся и родителей для корректировки. По итогам дегустаций в меню добавляются новые блюда.
Питание в школах полностью соответствует требованиям пользы и безопасности. В рационе школьника должны быть шесть основных групп продуктов. Не забывают и про витамины, минералы.
Напомним, все дети до четвертых классов получают бесплатные завтраки за счет государственной поддержки. Для аллергиков разрабатывается индивидуальное диетическое питание на основе медицинских рекомендаций.
Оксана Орлова, директор ГУО «Начальная школа № 29 Минска имени братьев Сенько»:
Участковый врач пишет ребенку свои рекомендации в отношении его питания, родители предоставляют эту справку ежегодно в школу, медицинский работник школы анализирует данные справки, и так появляются дети, которые нуждаются в особом питании. Обязательно с каждым из родителей встречается заведующий производством, который работает в школе, заместитель директора по воспитательной работе, которые оговаривают те нюансы, которые есть в диетическом меню.
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