Мясо, салаты и свежая выпечка – расскажем, что в меню у минских школьников

К началу учебного года в школах и гимназиях столицы были проделаны масштабные работы. Особое внимание при подготовке учреждений образования уделили и пищеблокам. В столовых провели ремонт, приобрели современное технологическое оборудование, столовый инвентарь и посуду. Организация школьного питания в Минске – это про строгий контроль качества продуктов и соблюдение всех санитарных норм. Каждое блюдо готовится с учетом технологических стандартов, а рационы разрабатываются на две недели вперед. Что в меню у минских школьников? Расскажет Михаил Ракутин.

Михаил Ракутин, корреспондент:

Сегодня на завтрак у школьников блинчики с вареньем и какао. На обед их ждет гречневая каша с котлеткой, салатом и витаминным соком. Меню меняется каждые 2 недели, все для разнообразия и здоровья учащихся.

От малышей рацион старшеклассников не очень отличается. Разница в увеличенной норме по белкам, жирам и общей калорийности. Ежедневно в меню мясо, молочные продукты, а в буфете всегда овощи, фрукты и свежая выпечка собственного производства.

Ольга Луд, начальник участка школьного питания Ленинского района Комбината школьного питания Минска:

Выпечку мы делаем сами. У меня делают повара тесто. Салаты тоже делают повара, так как срок годности салатов два часа, поэтому мы обновляем салаты через каждые два часа.

А чтобы родители были спокойны за своего ребенка, школа отправляет фотоотчеты о приемах пищи в свои социальные сети. Там меню на всю неделю. Каждую четверть проводятся опросы среди учащихся и родителей для корректировки. По итогам дегустаций в меню добавляются новые блюда. Питание в школах полностью соответствует требованиям пользы и безопасности. В рационе школьника должны быть шесть основных групп продуктов. Не забывают и про витамины, минералы.

Напомним, все дети до четвертых классов получают бесплатные завтраки за счет государственной поддержки. Для аллергиков разрабатывается индивидуальное диетическое питание на основе медицинских рекомендаций.