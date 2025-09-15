Новая цель США – почему диалог Беларуси и Штатов опубличили именно сейчас? Мнения экспертов

Беларусь-США: очередной шаг навстречу. Как большая геополитика рифмуется с национальным интересом нашей страны? Почему заокеанская траектория вызывает осторожный оптимизм? Какие знаки у такой двусторонней дипломатии и что сулит этот контактный кейс? На площадке ток-шоу «По существу» собрались американисты, эксперты и дипломаты, чтобы разобрать известные детали встречи представителя Президента США и Александра Лукашенко и спрогнозировать развитие повестки.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ну, очевидно, и Президент об этом говорил неоднократно, что диалог со Штатами не прекращался. У нас были очень сложные этапы за последние 30 лет неоднократно. Определенная цикличность в отношениях.

К большому сожалению, всегда обострение наступало после выборного периода. Не всем итоги выборов нравились на Западе, и после этого всегда проходил этап охлаждения. Тем не менее двусторонняя повестка всегда была очень обширной. В эпицентре были не только экономические вопросы, но и очень чувствительные вопросы, и они обсуждались и продолжает обсуждаться и сейчас, связанные с вопросами безопасности – региональной и глобальной безопасности.

В это обсуждение Республика Беларусь всегда была включена. И здесь неважно, каких размеров наша страна, об этом Президент буквально на днях сказал. А почему именно сейчас? Справедливый вопрос. Ответ, наверное, может быть такой. Появились конкретные результаты в этих дискуссиях, в этих обсуждениях, в этом диалоге. И, наверное, время подошло, чтобы придать публичности эти результаты.