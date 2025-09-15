Директор Центра международных исследований ФМО назвал ключевые особенности диалога Беларуси и США

Беларусь-США: очередной шаг навстречу. Как большая геополитика рифмуется с национальным интересом нашей страны? Почему заокеанская траектория вызывает осторожный оптимизм? Какие знаки у такой двусторонней дипломатии и что сулит этот контактный кейс? На площадке ток-шоу «По существу» собрались американисты, эксперты и дипломаты, чтобы разобрать известные детали встречи представителя Президента США и Александра Лукашенко и спрогнозировать развитие повестки.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

Во-первых, что Трамп относится к республиканцам… Он не является чистым республиканцем. Почему сейчас? Надо было выплеснуть те результаты, которые есть. Дальше все продолжается в непубличном пространстве. Более того, согласен, что мир многополярный и сейчас контуры его видны. И Америка продолжает оставаться одним из центров многополярности. Диалог Беларуси с Америкой имеет ряд ключевых особенностей. Это сфера глобальной безопасности, противодействие терроризму, наркотрафику, экстремизму, то есть то, куда Америка активно вовлечена – в противодействие. И без конкретных результатов мы не сможем с ними работать.