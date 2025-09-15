Не было бы интереса к БРИКС и ШОС, если бы там кто-то декларировал доминирование – Боровик

Беларусь-США: очередной шаг навстречу. Как большая геополитика рифмуется с национальным интересом нашей страны? Почему заокеанская траектория вызывает осторожный оптимизм? Какие знаки у такой двусторонней дипломатии и что сулит этот контактный кейс? На площадке ток-шоу «По существу» собрались американисты, эксперты и дипломаты, чтобы разобрать известные детали встречи представителя Президента США и Александра Лукашенко и спрогнозировать развитие повестки.

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:

Момент, чтобы мы не путали граждан. По-разному можно просто интерпретировать многовекторность, но мы должны иметь диверсификацию внешней торговли или не должны. И здесь наши партнеры никакие не должны нас упрекать в том, что мы к этому стремимся, а должны быть заинтересованы в этом.

Второй момент – в политическом плане мы определили стратегических союзников, но сегодня и Владимир Путин, и Александр Лукашенко говорят, что мы против кого-то не дружим.

Но подходы выстраивания отношений в рамках блоков, начиная с базиса нашего Союзного государства, наш подход оказался более правильным. Мы показали, что суверенная, сильная Беларусь в рамках Союзного государства является более полезной, потому что наше Союзное государство может быть центростремительной силой. То же самое мы делаем в БРИКС и в ШОС. Не было бы интереса к БРИКС и ШОС, если бы там кто-то декларировал доминирование.