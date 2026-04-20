В Литве разгорелся скандал вокруг школьных обедов. Дети в нескольких учебных заведениях оставались голодными. Родители направили жалобы в городские советы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только вот представитель компании-поставщика питания пришел на разбирательства не с новым меню, а с адвокатом. Фирма попыталась пригрозить чиновникам судебными исками. Однако проверки Службы госзакупок показали, что проблемы с качеством еды носят массовый характер. Специалисты обследовали более 40 школ и во всех нашли одни и те же нарушения. Местные власти намерены разорвать договор с недобросовестным исполнителем.