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В Академии МВД обсудили вопросы борьбы с киберпреступностью

20 апреля 2026 11:50
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Эффективные методы борьбы с киберпреступностью и подготовка кадров для правоохранительных органов. Эти вопросы были в центре внимания экспертов во время ежегодной научно-практической конференции, которая прошла в Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Академии МВД обсудили вопросы борьбы с киберпреступностью-2

В форуме приняли участие эксперты из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. На пленарном заседании обсудили современную уголовно-правовую политику государств. Особое внимание уделили анализу цифровых данных. Представители стран Содружества обменялись опытом борьбы с интернет-мошенничеством. Участники сошлись во мнении: противостоять преступности в цифровой среде можно только объединив научный потенциал и практический опыт.

# МВД Беларуси # Академия МВД Республики Беларусь

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