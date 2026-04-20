В Академии МВД обсудили вопросы борьбы с киберпреступностью

Эффективные методы борьбы с киберпреступностью и подготовка кадров для правоохранительных органов. Эти вопросы были в центре внимания экспертов во время ежегодной научно-практической конференции, которая прошла в Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В форуме приняли участие эксперты из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. На пленарном заседании обсудили современную уголовно-правовую политику государств. Особое внимание уделили анализу цифровых данных. Представители стран Содружества обменялись опытом борьбы с интернет-мошенничеством. Участники сошлись во мнении: противостоять преступности в цифровой среде можно только объединив научный потенциал и практический опыт.