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Новости по тегу #Андрей Савиных

Кризис доверия в Европе: почему инициатива «Хельсинки-2» пока невозможна?
13 сентября 2026 19:39

Кризис доверия в Европе: почему инициатива «Хельсинки-2» пока невозможна?

Конфликт на Ближнем Востоке. Как ситуация в мире влияет на Беларусь – разобрались эксперты
13 апреля 2026 18:46

Конфликт на Ближнем Востоке. Как ситуация в мире влияет на Беларусь – разобрались эксперты

Если США решили, то Гренландия в любом случае будет частью американского макрорегиона – Савиных
18 января 2026 19:11

Если США решили, то Гренландия в любом случае будет частью американского макрорегиона – Савиных

Ждать ли мира в Украине в 2026 году – разберёмся с Андреем Савиных
04 января 2026 17:03

Ждать ли мира в Украине в 2026 году – разберёмся с Андреем Савиных

Cавиных: никогда не поверю, что Трамп – миротворец. Мир нужен только Беларуси и России
26 октября 2025 19:49

Cавиных: никогда не поверю, что Трамп – миротворец. Мир нужен только Беларуси и России

«Трамп несколько раз повышал голос на Аляске». Эксперты о «сенсациях» от западных СМИ
26 октября 2025 19:07

«Трамп несколько раз повышал голос на Аляске». Эксперты о «сенсациях» от западных СМИ

Почему дипломатами не рождаются и сможет ли ИИ превзойти человека? Большой разговор с Андреем Савиных
19 октября 2025 08:21

Почему дипломатами не рождаются и сможет ли ИИ превзойти человека? Большой разговор с Андреем Савиных

Мы вернём Украину быстрее, чем это кажется сейчас – Савиных
19 октября 2025 07:45

Мы вернём Украину быстрее, чем это кажется сейчас – Савиных

Какие профессии никогда не заменит искусственный интеллект? Ответил Андрей Савиных
19 октября 2025 07:42

Какие профессии никогда не заменит искусственный интеллект? Ответил Андрей Савиных

Савиных: Беларусь была первой страной на постсоветском пространстве, против которой ввели санкции
19 октября 2025 07:36

Савиных: Беларусь была первой страной на постсоветском пространстве, против которой ввели санкции

Чего не хватает искусственному интеллекту? Мнение дипломата
19 октября 2025 07:29

Чего не хватает искусственному интеллекту? Мнение дипломата

Савиных назвал дату рождения многополярного мира – 24 февраля 2022 года
19 октября 2025 07:24

Савиных назвал дату рождения многополярного мира – 24 февраля 2022 года