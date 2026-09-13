Новости по тегу #Андрей Савиных

«Запад не хочет признавать ни Россию, ни Китай, ни кого-то еще за равноправного партнера».
Почему конфликт на Ближнем Востоке не такой уж и далекий и как все взаимосвязано? Откликаются ли геополитические афтершоки в Беларуси? И что рядом с нашими рубежами – глобальный фокус не сместился? Эксперты рассмотрели международный фактор.
«А вот в какой форме и каким образом это будет реализовано – это дело десятое».
В нашей колоде основные мировые игроки, которые не спешат открывать свои карты.
«Коллективного Запада нет! Запад сейчас находится в конфликте внутриэлитном, которого не было, наверное, лет 200».
«Где-то в MI6 поднимается телефонная трубка, звонят Financial Times, редакция британской газеты, и выдают: вы сегодня «мочите» Путина с Трампом на Аляске двухмесячной давности. А завтра, когда Зеленский приедет, вы говорите, что Трамп и на него орал».
«Дипломатами не рождаются, дипломатами становятся. В детстве я абсолютно не думал ни о чем таком. Более того, у меня характер был такой достаточно открытый, непосредственный».
«Сейчас самое главное – это скорость создания своего собственного макрорегиона».
«Любая профессия, которая построена на алгоритме, которая живет на инструкции, ее искусственный интеллект будет выполнять лучше человека».
«Мы живем в стране, где элиты и высшее руководство защищает национальные интересы, даже если это невыгодно им самим».
«В сознании человека из какой-то неполной информации вдруг возникает либо новое знание, либо какая-то идея, которая раньше не существовала».
«Я не против глобализации. Более того, я даже думаю, что человечество рано или поздно должно объединиться. Но оно может объединиться только на основе каких-то общих представлений и о будущем, и о том, что хорошо и что такое плохо».
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