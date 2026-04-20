НАТО – все? Лукашенко сделал прогноз о будущем Североатлантического альянса

Противостояние США и Ирана, будущее Североатлантического альянса и военная риторика ЕС. Свое мнение по этим темам высказал Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT. Белорусский лидер ответил на вопросы американского журналиста Рика Санчеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил сомнение в том, что даже при наличии у действующей администрации США намерения ликвидировать НАТО, реализовать такой план до смены власти в Белом доме, едва ли удастся. Белорусский лидер пояснил: для США блок является не столько военным инструментом, сколько стратегическим плацдармом на Евразийском континенте, и отказываться от него Вашингтон в конечном счете не станет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Даже если Трамп примет решение, что НАТО – все, то у него не хватит времени это осуществить. Придут другие люди, которые будут спасать НАТО. Да и Трамп и его люди понимают, что НАТО – это не только боеголовки и деньги Соединенных Штатов Америки. Это колоссальный плацдарм Соединенных Штатов Америки вместе со своими союзниками на Евразийском континенте.

Александр Лукашенко дал оценку отношениям между западными странами и Союзным государством. Белорусский лидер заявил, что в настоящее время прямой военный конфликт исключен. По мнению Президента, европейские столицы не заинтересованы в подобном развитии событий. Причина – трезвое понимание последствий. Александр Лукашенко подчеркнул: какой бы жестокой ни была риторика отдельных политиков – сегодня реального стремления к столкновению нет.

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