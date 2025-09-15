Войны априори не может быть? Мнения о ситуации вокруг границ Беларуси
Беларусь-США: очередной шаг навстречу. Как большая геополитика рифмуется с национальным интересом нашей страны? Почему заокеанская траектория вызывает осторожный оптимизм? Какие знаки у такой двусторонней дипломатии и что сулит этот контактный кейс? На площадке ток-шоу «По существу» собрались американисты, эксперты и дипломаты, чтобы разобрать известные детали встречи представителя Президента США и Александра Лукашенко и спрогнозировать развитие повестки.
Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:
Так и есть, но в любом случае мы видим, что то правительство остается у власти в странах Евросоюза и они вынуждены эту политику продвигать дальше. Более того, Евросоюз не самостоятелен в принятии решения и, соответственно, та риторика, которая может звучать со стороны Словакии или Венгрии, просто не воспринимается в Евросоюзе. А если воспринимается, она не влияет на общий процесс принятия решения, я имею в виду в плане санкций либо послабления негативной риторики как в адрес Беларуси, так и в адрес Российской Федерации.
Войны априори не может быть, потому что надо понимать: не может быть войны как таковой в чистом виде против государства, обладающего ядерным оружием. Это надо объективно понимать.
Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:
Может быть прокси-война. До тех пор пока будет продолжаться конфликт Украины, каждый день есть угроза эскалации. И чем дольше будет затягиваться конфликт, тем больше успеет Европа потратить средств на стягивание вооружений. Для чего этот информационный психоз? Они взяли на себя обязательства увеличить расходы.
В Германии идет сокращение на социальные выплаты, уговаривают мигрантов уехать, а как объяснить населению, что нам нужно сегодня с вами 3,5 % на ВПК напрямую и 1,5 % на смежную отрасль. Нужно показать – вот внешняя угроза. Но я вам объясняю – это обоюдная угроза и России, и Европе, а Беларусь здесь в жерновах. И чем дольше затягивается этот конфликт, тем ближе мы к часу Х. Войну вы не начнете, не подготовив инфраструктуру.
Вадим Боровик:
А сейчас все делается, чтобы ее подготовить. И вот эти вот уверения – а, не начнется. Про Украину вы говорили: не начнется. Уже готовили ее вовсю, операцию. Поэтому наша задача, и то, что делает сегодня Лукашенко. Он делает все, чтобы все-таки, дай бог, договорились и остановились.
Знаете, за что сейчас идет спор? За 6 000 квадратных километров. Россия с Украиной не могут договориться. Россия – миллионы квадратных километров, первая по территории, главный вызов для России – плотность населения, плохая инфраструктура в ряде регионов, ненаселение. И из-за этих шести тысяч мы подвергаем Европу и мир большим угрозам.
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