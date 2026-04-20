В Польше медики сменили белые халаты на черную униформу в знак скорби по системе здравоохранения

В Польше сотрудники сотен районных больниц на неделю сменят белые халаты на черную униформу в знак скорби по системе здравоохранения. Сегодня, 20 апреля, перед входами в клиники они провели минуту молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою акцию медики назвали «черной» на фоне острого дефицита средств и задержек зарплат в медучреждениях. Врачи и медсестры утверждают, что власти не выплатили им деньги за дополнительные услуги, оказанные еще в 2025 году, а также отказываются компенсировать затраты на диагностику пациентов. Дефицит национального фонда здоровья Польши оценивается в 18 миллиардов злотых, а в 2027 году эта сумма может вырасти на треть. Около 40 медучреждений страны находятся на грани банкротства. Из-за этого они вынуждены откладывать многие процедуры на неопределенный срок.