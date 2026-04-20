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На Радуницу в Минске будут курсировать дополнительные автобусы к местам захоронений

20 апреля 2026 11:04
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Для удобства жителей и гостей столицы. 20 и 21 апреля в Минске организуют дополнительные рейсы общественного транспорта к местам захоронений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы все желающие могли беспрепятственно посетить могилы родных и близких, задействуют резервные автобусы.

На Радуницу в Минске будут курсировать дополнительные автобусы к местам захоронений-2

Так, сегодня и завтра с 7 утра и до 8 вечера организован дополнительный пригородный маршрут Уручье-2 – Королев Стан.

На Радуницу в Минске будут курсировать дополнительные автобусы к местам захоронений-4

Также от станции метро «Автозаводская» запущен экспресс-автобус до Михановичского кладбища.

На Радуницу в Минске будут курсировать дополнительные автобусы к местам захоронений-6

А с диспетчерской станции Запад-3 и остановочного пункта «Каменная горка» курсируют дополнительные автобусы до Северного кладбища. 

На Радуницу в Минске будут курсировать дополнительные автобусы к местам захоронений-8

Андрей Илларионов, заместитель директора государственного предприятия «Столичный транспорт и связь»:
Конечно, следует отметить такое кладбище, как «Лесное». Туда мы значительно усиливаем это направление, потому что полагаем, что пассажиропотоки туда возрастут и, соответственно, выводим дополнительное количество подвижного состава. Мы анализируем складывающую обстановку каждый год на этих местах захоронения и понимаем, что если кладбище уже, как говорится, не функционирует, то, соответственно, пассажиропоток будет туда стабилен и прогнозируем.

Кроме того, 20 и 21 апреля можно посетить кладбища, находящиеся на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Там установлен контрольно-пропускной режим. Специальный пропуск не потребуется, однако обязательно наличие паспорта. Для тех, кто въезжает на машине – необходимо иметь документы на транспорт. Иностранцы могут получить пропуск на Едином портале электронных услуг. 

# транспорт # Общественный транспорт # Работа транспорта в Минске

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