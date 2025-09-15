Лазуткин: контакты Лукашенко и Трампа чудовищно влияют на Польшу

Беларусь-США: очередной шаг навстречу. Как большая геополитика рифмуется с национальным интересом нашей страны? Почему заокеанская траектория вызывает осторожный оптимизм? Какие знаки у такой двусторонней дипломатии и что сулит этот контактный кейс? На площадке ток-шоу «По существу» собрались американисты, эксперты и дипломаты, чтобы разобрать известные детали встречи представителя Президента США и Александра Лукашенко и спрогнозировать развитие повестки.

Андрей Лазуткин, политолог:

Прозвучала фраза про время страшных чудес. Это цитата польского писателя Станислава Лема, одного из моих любимых. Была другая раньше Польша, советская, нормальная. У нас даже было какое-то общекультурное поле. Сегодня они пытаются это поле перестроить так, что мы главный враг, главный противник, который завтра на них будет нападать. Но в самой Польше это вызывает непонимание у некоторых политиков.

Откуда заявление про эту контрольную комиссию? Они считают, что якобы Россия через никакой не Запад, не США, Россия каким-то образом повлияет на польские спецслужбы, они активизируют подрывную работу, все эти провалы со шпионами тоже самим полякам непонятны, откуда все это берется. Якобы Россия ухудшает наши польско-белорусские отношения, и таким образом Лукашенко загоняют в объятия к Путину.

Это та версия, которая сегодня звучит по польским СМИ. Конспирология такая, и это в Польше циркулирует на фоне наших учений, на фоне того, что они уже вспоминают времена многовекторности с такой ностальгией, как же было здорово, а сейчас-то посмотрите, там уже Россия.

Поэтому когда мы посыпаем голову пеплом и говорим, что ах, мы тут уходим от России, мы тут уже предали кого-то.