Что изменилось для первоклассников, выпускников и студентов? Большой разбор белорусского образования

На старте. Как пройдет вступительная кампания 2025 в вузы и ссузы? Где появятся новые специальности? Хватит ли всем желающим баллов? И как адаптируются школьные новации на практике? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями педагогической среды и руководителями профильного ведомства проведут большой образовательный срез – чуть больше времени, отведенного на один урок.
Теперь телефоны на ЦЭ и ЦТ нужно сдавать не перед аудиторией, а перед входом в пункт
Кирилл Казаков, СТВ:
Из таких заметок, которые я подсматривал у наших врагов… Они же описывают все, как мне кажется, логичные вопросы, со своей точкой зрения. Например, говорят о том, что телефон надо будет теперь сдавать не перед аудиторией, а перед входом в вуз. И самая страшная история для них – это то, что при централизованном тестировании в аудитории находился один педагог-предметник, а сейчас его не будет. И вот говорят, что это все для того, чтобы завалить.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Дело в том, что мы, наоборот, здесь немножечко подстраховываем наших ребят. Потому что из того мизерного количества ребят, которые были удалены в прошлом году за пронос мобильных телефонов, был такой единичный случай, когда молодой человек сказал, что он случайно его пронес и забыл достать из кармана. Поэтому, чтобы он не забыл и случайности не было, он просто сдаст его перед входом в пункт сдачи централизованного экзамена либо централизованного тестирования.
Что касается присутствия педагога, то все вопросы могут быть заданы только в рамках компетенции технического сопровождения проведения ЦЭ или ЦТ. При этом, мы прекрасно понимаем, что тот специалист, который там находится, необязательно, чтобы он был учителем-предметником. И это, наоборот, снимает напряжение с других родителей, которые могут заподозрить, что для каких-то других выпускников были созданы более благоприятные условия, чтобы они сдали более успешно ЦЭ или ЦТ.
Абитуриенты выбирают бюджет, а не специальность – в чем проблема?
Ирина Китурко, ректор ГрГУ им. Янки Купалы:
У многих абитуриентов это видно в ходе приемной кампании. Например, с сертификатами по централизованному тестированию по физике, математике и языку только в нашем университете можно поступить на 27 специальностей. И когда мы видим, что абитуриент выбирает не специальность, а бюджет… Потому что он бесконечно перекладывает документы, а потом в ноябре пишет заявление: «Прошу отчислить меня по собственному желанию, потому что я разочаровался в профессии».
И мы видим, когда начинаем поднимать историю его поступления (она вся остается), он хотел поступить на искусственный интеллект, а поступил на инженера-строителя с тем же набором сертификатов. Понятно, что он к этой профессии не был готов и он в ней разочаровался. Поэтому обращусь к абитуриентам и родителям: не выбирайте бюджет – выбирайте будущее, свою профессию.
Читайте также:
Как пройдут выпускные и последние звонки в 2025-м? Спойлер – лимузинов и ресторанов не будет
Сын пошел в силовые структуры – директор школы рассказала о семье из Латвии, переехавшей в Беларусь
Россияне приезжают поступать в Беларусь, чтобы получить распределение. Эксперт объяснил, почему так происходит
Россияне второй год подряд смогут поступать в белорусские вузы по результатам ЕГЭ
Андрей Иванец:
Сегодня в наших вузах обучаются иностранные граждане более чем из 110 стран мира. И их общее количество – более чем 30 тысяч иностранных студентов. Поэтому мы сегодня сотрудничаем абсолютно со всем миром, со всеми странами. Понятно, что из различных стран различное количество ребят обучается. Но я хотел бы обратить внимание на то, что мы второй год подряд будем иметь особые возможности для поступления ребят из Российской Федерации в наши вузы по результатам ЕГЭ.
То есть, фактически, ребята, выпускники школ российских, без приезда к нам, сдачи ЦТ и ЦЭ, они уже в этом году второй раз могут поступать в наши университеты. Перечень специальностей уже определен. Практически 900 мест мы определили бюджетных для обучения в наших вузах. Перечень специальностей очень широкий, он доступен на сайтах наших учреждений высшего образования, поэтому добро пожаловать. Наши двери открыты. Мы не словом, а делом доказываем то, что Союзное государство имеет равные условия для образования.
Зачем нужны профильные классы в школах?
Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:
Кто себе подготовит педагога как ни система образования? И мы здесь начинаем со школы. Школа должна помочь выпускнику сориентироваться с его будущей профессией. И чтобы не получилось так, что, имея сертификат физики и математики, можно поступить на 20 с лишним специальностей. Мы помогаем выпускнику школы определиться уже за партой учреждения образования. Что касается педагога, это педагогические классы. У нас работают классы педагогической направленности, в числе которых педагогические классы.
Алена Сырова, СТВ:
А как давно они работают?
Ирина Каржова:
С 2015 года.
Алена Сырова:
То есть уже есть выходцы?
Ирина Каржова:
Уже есть выпуски. У нас классы педагогические – это самые первые профессиональные классы, которые начали работать в учреждениях общего среднего образования. Мы начинали с педклассов. Здесь активную работу проводит педагогический университет имени Максима Танка. Он заглавный в этой системе. Работает он совместно с региональными, областными вузами. И задача – показать выпускнику школы его профессию. Он видит учителя каждый день. Что это, как не профориентация? Показать трудности, особенности этой профессии.
Например, как найти подход к талантливому ученику, как найти подход к нерадивому ученику, которому не очень хочется идти в школу? Как найти подход к родителям? Как сделать так, чтобы в школу пришли мотивированные учителя? Чтобы не было случайных абитуриентов, которые после 1-2 курса обучения, когда они уже сходили на практику в школу: это не мое. Нам это, конечно же, не надо.
Андрей Иванец:
Я хотел бы дополнить. Выпускники инженерных классов, и обратиться к их родителям, в этом году ребята, выпускники инженерных классов, имеют возможность без экзаменов поступить на весь спектр педагогических специальностей, кроме гуманитарного профиля. Поэтому мы очень ждем, милости просим всех выпускников. Физика, математика, химия, биология, география, информатика. То есть это те предметы, на которых мы ждем ребят, выпускников инженерных классов.
Читайте также:
Иванец: закрепляемость учителей на первом рабочем месте составляет порядка 70-75%
Кочин: в последнее время наблюдается значительный рост популярности белорусского образования
Как устроить ребенка в первый класс? Есть изменения – вот что должны знать родители
Какой процент выпускников колледжей идет за высшим образованием?
Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:
Во-первых, надо отметить то, что они продолжают обучение в сокращенной форме и в заочной. И порядка 20 % те, которые выбирают по профилю продолжать обучение.
Андрей Иванец:
Если в абсолютной цифре, то в этом году мы примем 8,5 тысячи выпускников колледжей только лишь на сокращенную форму получения образования в наши вузы. Это достаточно высокая цифра, не говоря уже о том, что выпускники колледжа могут поступать по обычной траектории, не на сокращенную, в случае изменения профиля своего образования.
Валерий Голубовский:
Андрей Иванович цифру назвал – это те, кто вскоре после окончания колледжа. Но практика показывает то, что проработав какое-то количество лет, а еще добавляется определенная категория, которая осознает что для развития все-таки нужно получить высшее образование, для карьерного роста.
Кирилл Казаков:
Через лет 10, условно говоря.
Валерий Голубовский:
Есть и такие моменты, да. Почему я сказал, что очень важно для закрепляемости, чтобы созданы были условия для развития самого ребенка, выпускника дальше. И это его тоже удерживает.
Количество белорусских абитуриентов, поступающих в зарубежные вузы, сокращается
Андрей Иванец:
Я хотел бы сказать, что последние годы динамика показывает, что количество ребят, которые поступают в зарубежные вузы, сокращается. Это очень серьезное снижение. Не только это касается вузов России, но и Польши, и других стран. Второе, хотел бы отметить, что еще один есть миф, что самые умные олимпиадники уезжают. Больше чем 85 % ребят, победителей международных олимпиад, у нас учится в наших вузах. А есть ребята, которые поехали по целевому направлению от Министерства промышленности в Россию для того, чтобы потом вернуться и работать на конкретном нашем предприятии.
Нельзя не сказать и о другом, что мы проводим постоянный анализ успеваемости тех ребят, которые поступают за границу. Скажу откровенно, что часть ребят, которые поступают в Польшу или другие недружественные страны, к нам бы они не поступили ни на платное, ни на бюджет. Потому что поступить на медицинскую специальность с 33 баллами по ЦЭ по биологии, мы понимаем, какой это выйдет специалист-медик. Никакой. Поэтому здесь, конечно, вопрос в том числе и осознанного выбора не только профессии, но и своих способностей под тот уровень образования, который ребенок может получить.
Чем сегодня школы отличаются от гимназий?
Кирилл Казаков:
Чем сейчас отличаются школы и гимназии?
Ирина Каржова:
Первые классы абсолютно ничем не отличаются, одинаковые программы с первого по четвертый класс. Дополнительно, с учетом специфики школы, а она есть в школе, с учетом специфики особенностей гимназий будут предложены дополнительные занятия, факультативные занятия. 10-11 класс – вот тут есть отличия. Но опять же, профильные классы есть и в средней школе, и в гимназии. Единственное, что в гимназии нет базовых классов. Конкурсный прием в 10 класс и в средней школе, и в гимназии. То есть мы создали максимум, чтобы не было: где твой ребенок учится? В гимназии. И обязательно попасть в эту гимназию.
Ребенку утром нужно выспаться и выспавшимся 6-летке прийти на занятия, поэтому определяйте в учреждение образования рядом с домом. Но если очень хочется, есть порядок приема документов на свободные места в то учреждение образования, которое хотели бы родители определить ребенка. Надо записаться на прием к директору в период, который проводится с 12 июня по 15 августа, подать заявление. Это заявление будет зарегистрировано в специальном журнале. Если у директора останутся свободные места после того, как он возьмет всех своих, кого должен взять, будет предложено принести весь оставшийся пакет документов в порядке регистрации заявлений в этом журнале.
Андрей Иванец:
Я хотел бы сказать подтверждение. Мы каждый год анализируем результаты ЦЭ. Так вот ребята, которые выпускники профильных классов обычных школ, показывают равнозначные результаты с выпускниками всех гимназий. Поэтому мы абсолютно достоверно можем сказать, что качество образования и в обычной школе, и в гимназии одинаково высокое. А что касается первоклассников, хотел бы развеять миф о том, что ребенок, который идет в первый класс, должен уметь считать, писать, знать все буквы – это миф. Никаких экзаменов, никакого собеседования ребенок не проходит. Документы подает родитель или законный представитель даже без присутствия ребенка.
Читайте также:
Андрей Иванец: вступительная кампания в 2025-м станет еще комфортнее
Проводим стримы каждую неделю – ректор ГрГУ о работе с абитуриентами
Министр образования: прием в наши колледжи в полтора раза превышает прием в университеты