Что изменилось для первоклассников, выпускников и студентов? Большой разбор белорусского образования

На старте. Как пройдет вступительная кампания 2025 в вузы и ссузы? Где появятся новые специальности? Хватит ли всем желающим баллов? И как адаптируются школьные новации на практике? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями педагогической среды и руководителями профильного ведомства проведут большой образовательный срез – чуть больше времени, отведенного на один урок. Теперь телефоны на ЦЭ и ЦТ нужно сдавать не перед аудиторией, а перед входом в пункт

Кирилл Казаков, СТВ:

Из таких заметок, которые я подсматривал у наших врагов… Они же описывают все, как мне кажется, логичные вопросы, со своей точкой зрения. Например, говорят о том, что телефон надо будет теперь сдавать не перед аудиторией, а перед входом в вуз. И самая страшная история для них – это то, что при централизованном тестировании в аудитории находился один педагог-предметник, а сейчас его не будет. И вот говорят, что это все для того, чтобы завалить. Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Дело в том, что мы, наоборот, здесь немножечко подстраховываем наших ребят. Потому что из того мизерного количества ребят, которые были удалены в прошлом году за пронос мобильных телефонов, был такой единичный случай, когда молодой человек сказал, что он случайно его пронес и забыл достать из кармана. Поэтому, чтобы он не забыл и случайности не было, он просто сдаст его перед входом в пункт сдачи централизованного экзамена либо централизованного тестирования. Что касается присутствия педагога, то все вопросы могут быть заданы только в рамках компетенции технического сопровождения проведения ЦЭ или ЦТ. При этом, мы прекрасно понимаем, что тот специалист, который там находится, необязательно, чтобы он был учителем-предметником. И это, наоборот, снимает напряжение с других родителей, которые могут заподозрить, что для каких-то других выпускников были созданы более благоприятные условия, чтобы они сдали более успешно ЦЭ или ЦТ. Абитуриенты выбирают бюджет, а не специальность – в чем проблема?

Ирина Китурко, ректор ГрГУ им. Янки Купалы:

У многих абитуриентов это видно в ходе приемной кампании. Например, с сертификатами по централизованному тестированию по физике, математике и языку только в нашем университете можно поступить на 27 специальностей. И когда мы видим, что абитуриент выбирает не специальность, а бюджет… Потому что он бесконечно перекладывает документы, а потом в ноябре пишет заявление: «Прошу отчислить меня по собственному желанию, потому что я разочаровался в профессии». И мы видим, когда начинаем поднимать историю его поступления (она вся остается), он хотел поступить на искусственный интеллект, а поступил на инженера-строителя с тем же набором сертификатов. Понятно, что он к этой профессии не был готов и он в ней разочаровался. Поэтому обращусь к абитуриентам и родителям: не выбирайте бюджет – выбирайте будущее, свою профессию. Читайте также: Как пройдут выпускные и последние звонки в 2025-м? Спойлер – лимузинов и ресторанов не будет Сын пошел в силовые структуры – директор школы рассказала о семье из Латвии, переехавшей в Беларусь Россияне приезжают поступать в Беларусь, чтобы получить распределение. Эксперт объяснил, почему так происходит Россияне второй год подряд смогут поступать в белорусские вузы по результатам ЕГЭ

Андрей Иванец:

Сегодня в наших вузах обучаются иностранные граждане более чем из 110 стран мира. И их общее количество – более чем 30 тысяч иностранных студентов. Поэтому мы сегодня сотрудничаем абсолютно со всем миром, со всеми странами. Понятно, что из различных стран различное количество ребят обучается. Но я хотел бы обратить внимание на то, что мы второй год подряд будем иметь особые возможности для поступления ребят из Российской Федерации в наши вузы по результатам ЕГЭ. То есть, фактически, ребята, выпускники школ российских, без приезда к нам, сдачи ЦТ и ЦЭ, они уже в этом году второй раз могут поступать в наши университеты. Перечень специальностей уже определен. Практически 900 мест мы определили бюджетных для обучения в наших вузах. Перечень специальностей очень широкий, он доступен на сайтах наших учреждений высшего образования, поэтому добро пожаловать. Наши двери открыты. Мы не словом, а делом доказываем то, что Союзное государство имеет равные условия для образования. Зачем нужны профильные классы в школах?

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:

Кто себе подготовит педагога как ни система образования? И мы здесь начинаем со школы. Школа должна помочь выпускнику сориентироваться с его будущей профессией. И чтобы не получилось так, что, имея сертификат физики и математики, можно поступить на 20 с лишним специальностей. Мы помогаем выпускнику школы определиться уже за партой учреждения образования. Что касается педагога, это педагогические классы. У нас работают классы педагогической направленности, в числе которых педагогические классы. Алена Сырова, СТВ:

А как давно они работают? Ирина Каржова:

С 2015 года. Алена Сырова:

То есть уже есть выходцы? Ирина Каржова:

Уже есть выпуски. У нас классы педагогические – это самые первые профессиональные классы, которые начали работать в учреждениях общего среднего образования. Мы начинали с педклассов. Здесь активную работу проводит педагогический университет имени Максима Танка. Он заглавный в этой системе. Работает он совместно с региональными, областными вузами. И задача – показать выпускнику школы его профессию. Он видит учителя каждый день. Что это, как не профориентация? Показать трудности, особенности этой профессии. Например, как найти подход к талантливому ученику, как найти подход к нерадивому ученику, которому не очень хочется идти в школу? Как найти подход к родителям? Как сделать так, чтобы в школу пришли мотивированные учителя? Чтобы не было случайных абитуриентов, которые после 1-2 курса обучения, когда они уже сходили на практику в школу: это не мое. Нам это, конечно же, не надо.

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:

Во-первых, надо отметить то, что они продолжают обучение в сокращенной форме и в заочной. И порядка 20 % те, которые выбирают по профилю продолжать обучение. Андрей Иванец:

Если в абсолютной цифре, то в этом году мы примем 8,5 тысячи выпускников колледжей только лишь на сокращенную форму получения образования в наши вузы. Это достаточно высокая цифра, не говоря уже о том, что выпускники колледжа могут поступать по обычной траектории, не на сокращенную, в случае изменения профиля своего образования. Валерий Голубовский:

Андрей Иванович цифру назвал – это те, кто вскоре после окончания колледжа. Но практика показывает то, что проработав какое-то количество лет, а еще добавляется определенная категория, которая осознает что для развития все-таки нужно получить высшее образование, для карьерного роста. Кирилл Казаков:

Через лет 10, условно говоря. Валерий Голубовский:

Есть и такие моменты, да. Почему я сказал, что очень важно для закрепляемости, чтобы созданы были условия для развития самого ребенка, выпускника дальше. И это его тоже удерживает. Количество белорусских абитуриентов, поступающих в зарубежные вузы, сокращается

Андрей Иванец:

Я хотел бы сказать, что последние годы динамика показывает, что количество ребят, которые поступают в зарубежные вузы, сокращается. Это очень серьезное снижение. Не только это касается вузов России, но и Польши, и других стран. Второе, хотел бы отметить, что еще один есть миф, что самые умные олимпиадники уезжают. Больше чем 85 % ребят, победителей международных олимпиад, у нас учится в наших вузах. А есть ребята, которые поехали по целевому направлению от Министерства промышленности в Россию для того, чтобы потом вернуться и работать на конкретном нашем предприятии. Нельзя не сказать и о другом, что мы проводим постоянный анализ успеваемости тех ребят, которые поступают за границу. Скажу откровенно, что часть ребят, которые поступают в Польшу или другие недружественные страны, к нам бы они не поступили ни на платное, ни на бюджет. Потому что поступить на медицинскую специальность с 33 баллами по ЦЭ по биологии, мы понимаем, какой это выйдет специалист-медик. Никакой. Поэтому здесь, конечно, вопрос в том числе и осознанного выбора не только профессии, но и своих способностей под тот уровень образования, который ребенок может получить. Чем сегодня школы отличаются от гимназий?