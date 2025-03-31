Проводим стримы каждую неделю – ректор ГрГУ о работе с абитуриентами

На старте. Как пройдет вступительная кампания 2025 в вузы и ссузы? Где появятся новые специальности? Хватит ли всем желающим баллов? И как адаптируются школьные новации на практике? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями педагогической среды и руководителями профильного ведомства проведут большой образовательный срез – чуть больше времени, отведенного на один урок.

Ирина Китурко, ректор ГрГУ им. Янки Купалы:

Вы знаете, мы со своими абитуриентами работаем с самого, будем говорить, раннего возраста. Вот есть такое выражение: раннее погружение в профессию. И если ответить по существу на ваш вопрос, то я скажу, что приемная кампания у нас стартовала не сейчас и не в сентябре. Приемная кампания проходит нон-стоп. Потому что, чтобы иметь качественного абитуриента в 2025 году, с ними нужно было работать, начиная с 2021-го, с 2020 года, проводить для них школы юных, проводить для них какие-то занятия на каникулах.

Я отмечу, что мы очень много внимания уделяем работе в социальных сетях с нашей молодежью. У нас есть свои Telegram-каналы. Андрей Иванович сказал, что будет достаточно большое количество инженеров. У нас есть Telegram-канал «Стань инженером с ГрГУ». Мы проводим каждый четверг стримы в прямом эфире, где рассказываем нашим абитуриентам о всех возможных… Отвечаем на вопросы абитуриентов и их родителей.

Ну и анонсирую, что 10 апреля мы проведем так называемый открытый университетский классный час, куда приглашаем всех абитуриентов. Кто может прийти – офлайн, а кто нет, может подключиться онлайн. Ссылка будет в наших социальных сетях. И задать все вопросы, которые их интересуют по приемной кампании.