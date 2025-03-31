Кочин: в последнее время наблюдается значительный рост популярности белорусского образования

На старте. Как пройдет вступительная кампания 2025 в вузы и ссузы? Где появятся новые специальности? Хватит ли всем желающим баллов? И как адаптируются школьные новации на практике? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями педагогической среды и руководителями профильного ведомства проведут большой образовательный срез – чуть больше времени, отведенного на один урок.

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:

Вы знаете, очень интересно. В последнее время мы наблюдаем значительный рост популярности нашего образования. Это подтверждается фактами. У нас ежегодно наблюдается значительный рост как по количеству обучающихся, так и по полученной выручке от этой деятельности.

Кирилл Казаков, СТВ:

Китайцы, туркмены – это люди, которые видны на улицах Минска. Кто еще учится у нас?

Виктор Кочин:

Что касается Белорусского государственного университета, то, пожалуй, по нашим абитуриентам можно изучать все страны, с которыми наша страна традиционно дружит. Это, естественно, страны Азии, Африки, страны СНГ и так далее. У нас практически, может быть, в разных пропорциях, но присутствуют практически все страны, куда ездил наш Президент, и те страны, с которыми у нас установлены хорошие отношения.