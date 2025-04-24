Для водружения над Рейхстагом Москва готовила другое знамя – показываем, как выглядел секретный флаг

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал.

Примечательно, что в Москве для водружения над Рейхстагом задумывался другой образец знамени. Одна из московских фабрик изготавливала секретный заказ парадного флага.

Наталья Ахрамович, младший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации:

Он сделан из знаменного фая и бархата. Но знамя, оно очень выделанное, и, к сожалению, его не успели доставить в войска, поэтому оно не стало непосредственно этим официальным Знаменем Победы.

Сегодня знамя, которому не суждено было развиваться над поверженным Берлином, представлено в экспозиции Центрального музея Вооруженных сил РФ.