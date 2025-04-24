Томаш Шмидт: традиционной левой партии в Польше нет

Григорий Азаренок, СТВ:

В Польше после десятилетий реформ, после правления там солидарности и вот этих новых политиков, скажите, о Польской Народной Республике, о Ярузельском как вспоминают сейчас?

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья, глава фонда «Польская правда»:

Дочь Ярузельского, журналистка, приглашает много людей, в политику не вмешивается, она не политик, она журналист. У многих людей есть уважение к Ярузельскому, это не так, что все думают, что он плохо сделал. Не совсем. Тоже есть место для левой партии, для социалистической, думаю, тоже коммунистической. Есть какая-то партия, которая называется «Левица», но она никакая не левица, как бы это культурно сказать, просто ЛГБТ и другие глупости. Традиционной партии левой в Польше нет. А место есть, люди тоже, в том числе молодые люди.