Шмидт о подготовке ЕС к войне с Россией: это просто шоу, чтобы отвлечь внимание людей от проблем

Григорий Азаренок, СТВ:

Что волнует в первую очередь белорусов – вот эти военные расходы, которые увеличиваются. Эти закупки южнокорейской и американской тяжелой техники, танков в первую очередь. Танки – это никак не оборонительное оружие. Рокадная дорога, самое главное, из Белостока в Калининград. Или из Калининграда в Белосток. И раз за разом в каких-то публикациях, в каких-то высказываниях политиков звучит тема Сувалкского коридора или Калининграда. Милитаризуется одновременно с этим и Прибалтика, но, понятно, Прибалтика – это не такой серьезный игрок, как Польша. Польша – это серьезный игрок, и в Восточной Европе, и на европейском континенте. А мы видим, что Европа, немецкие политические круги, Анналена Бербок, Мерц в Лондоне, все гонят эту тему войны с Россией. То 29-й год, то 30-й год, что им надо милитаризироваться, 800 миллиардов на оборонку. Мне кажется, Польше в этом именно Европа пытается отвести роль, ну, или глобализм, который стоит за брюссельской верхушкой, пытается отвести роль или пушечного мяса, или таранного удара против России.

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья, глава фонда «Польская правда»:

Это возникают проблемы в Евросоюзе экономические. Тоже проблемы в Великобритании с экономикой. Как отвлечь внимание людей от этого? Надо сказать: будет война, потерпите немножко, надо нам оружие покупать, Россия придет, русские идут, ой-ой, прошу прощения, но теперь будет немножко хуже, но это не наша вина, это вина России, потому что она хочет войны.

Это просто шоу, чтобы отвлечь внимание людей от нормальной жизни, от проблем. Надо посмотреть, что Польша покупает из оружия – танки. Танки теперь на поле боя – это уже история. Корейские танки хорошие. Но американские танки Abrams – просто металлохлам. Это уже проверено на Украине, как этот металлохлам работал. Германские танки чуть лучше, но это совсем не то. Покупает Польша истребители F-35...

Григорий Азаренок:

F-35 – современные истребители.

Томаш Шмидт:

Да, под вопросом, потому что, я не знаю, насколько «Бильд» правильно сказал, что у американцев какая-то кнопка, что можно отключить F-35, если будет, например, какая-то угроза для американцев. Но не знаю, насколько можно доверять «Бильду». Это, возможно, какой-то обман, но статья такая вышла.