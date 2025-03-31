Андрей Иванец: вступительная кампания в 2025-м станет ещё комфортнее

На старте. Как пройдет вступительная кампания 2025 в вузы и ссузы? Где появятся новые специальности? Хватит ли всем желающим баллов? И как адаптируются школьные новации на практике? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями педагогической среды и руководителями профильного ведомства проведут большой образовательный срез – чуть больше времени, отведенного на один урок.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Хотел бы сказать, что вступительная кампания станет еще комфортнее. В прошлом году мы впервые перешли на единые сроки проведения Централизованного экзамена и Централизованного тестирования. Фактически, это сняло вопросы с точки зрения равноценности, равнозначности сдачи этих двух типов экзаменов, как для выпускников наших школ, так и для тех ребят, которые поступают в университеты.

В этом году мы вводим электронную очередь, возможность электронной очереди, получения соответствующего талончика для подачи документов для того, чтобы разгрузить наши университеты, для того, чтобы родители и абитуриенты были уверены, что в назначенное время, в назначенный день они могут спокойно приехать, без единого человека в очереди подать документы, спокойно готовиться к экзаменам. Все остальное, сроки проведения, вступительные кампании как для целевиков, так для бюджетников и платников, они остаются едиными. К слову говоря, количество бюджетных мест в этом году еще вырастет на 400. И в первую очередь за счет будущих медиков, педагогов и специалистов инженерного профиля. Практически каждый четвертый абитуриент – это будет будущий специалист-инженер.