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Хоккеисты минского «Динамо» одержали две победы в чемпионате КХЛ 3х3

24 апреля 2025 20:18
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В чемпионате Континентальной хоккейной лиги в формате 3х3 минское «Динамо» сегодня, 24 апреля, провело два матча. И оба поединка остались за «зубрами», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сначала наши парни в уверенной манере обыграли «Барыс» из Казахстана со счетом 6:3. Во втором противостоянии отечественная дружина в упорной борьбе справилась с магнитогорским «Металлургом». Причем на старте заключительного отрезка «динамовцы» уступали, но сумели исправить ситуацию и праздновали викторию с результатом 6:5. 25 апреля минчане сразятся с «Сибирью». На данный момент в активе белорусской команды 50 очков. Лучшим бомбардиром «зубров» является Максим Слыш, имеющий на своем счету 59 баллов по системе «гол плюс пас».

# Хоккей Беларуси

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