Министр образования: приём в наши колледжи в полтора раза превышает приём в университеты

На старте. Как пройдет вступительная кампания 2025 в вузы и ссузы? Где появятся новые специальности? Хватит ли всем желающим баллов? И как адаптируются школьные новации на практике? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями педагогической среды и руководителями профильного ведомства проведут большой образовательный срез – чуть больше времени, отведенного на один урок.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня в нашей стране подготовка на уровне колледжа, на уровне профессионально-технического, среднего специального образования, как правило, на 75 % осуществляется после девяти классов. Поэтому принцип «не поступил в университет, поэтому пойду в колледж» работает значительно в меньшей степени. Мы выбрали раннюю профориентацию.

Второй миф, который хочу развеять, в этом году наши колледжи примут 67 тысяч ребят, а вузы 48 тысяч. То есть прием в наши колледжи в полтора раза превышает прием в университеты. Это к вопросу о том, что мы давным-давно ушли от парадигмы всеобщего высшего образования ради высшего образования. И, к слову говоря, о той проблеме, о которой говорила Ирина Федоровна, осознанного выбора, когда два года назад мы перешли с четырех сертификатов ЦТ на три сертификата, мы увидели то, что количество ребят, которые отчислились по собственному желанию при начале обучения в вузах, сократилось более чем в 5 раз. И сейчас это в пределах погрешности цифры, которая нам говорит о том, что да, качественная профориентационная работа, качественный выбор своей будущей профессии, мы здесь сделали очень много и дальше в этом направлении работаем.

Что касается вашего вопроса педагогических кадров, то в этом году фактически 10 % ребят, которые будут поступать в университеты, это будут будущие педагоги, будущие учителя. Это оптимальный процент, мы не планируем в дальнейшем наращивать, потому что с учетом кадровой обеспеченности наших учреждений общего среднего образования мы видим, это достаточная цифра для воспроизводства.