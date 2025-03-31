Как пройдут выпускные и последние звонки в 2025-м? Спойлер – лимузинов и ресторанов не будет

Кирилл Казаков, СТВ: Когда звонки? Как пройдут выпускные? Есть ли какие-то изменения? На примере Минска, я так понимаю, что все равно будет смотреть вся страна.

На старте. Как пройдет вступительная кампания 2025 в вузы и ссузы? Где появятся новые специальности? Хватит ли всем желающим баллов? И как адаптируются школьные новации на практике? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями педагогической среды и руководителями профильного ведомства проведут большой образовательный срез – чуть больше времени, отведенного на один урок.

Кирилл Казаков: А вот эти лимузины на выпускные, рестораны... Мы, я помню, в прошлом году долго выясняли, как же...

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома: Изменений как таковых не будет. Это традиция. Традиция многолетняя. И последний звонок, и выпускной в школе либо в гимназии.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Это уже не традиция. Это псевдотрадиция чуждая нашей стране.

Кирилл Казаков:

Просто когда родители семиклассников смотрели, как тогдашние одиннадцатиклассники с лимузинами были, прошло время, и слава богу, это не традиция. Но в Минске как бы такого пока не планируется?

Ольга Смирнова:

Абсолютно не планируется. Сегодня и в Минске, и во всей стране речь идет о том, что выпускной вечер – это школьный праздник. Это праздник школы, который завершает вот этот многолетний цикл обучения и воспитания в учреждении общего среднего образования. И то, что этот школьный праздник должен пройти в родных стенах, то, что на этом школьном празднике основное внимание должно быть уделено не шоу-программам, не развлечениям, а школьным воспоминаниям. Тому, что запомнится навсегда, на всю жизнь. Вот это уже внеурочное общение с педагогами, с одноклассниками, творческие выступления, на которые, возможно, в течение учебного периода не хватало времени. Вот выпускной вечер и праздник последнего звонка – это как раз те мероприятия, когда ребята могут в творческой форме сказать спасибо друг другу, педагогам, родному учреждению, руководству учреждения, руководству города, руководству страны, которое уделяет такое большое пристальное внимание обучению и воспитанию молодого поколения.

Кирилл Казаков:

То есть как, например, несколько лет назад по 600-700 долларов сдавали в 11 классе, не та история на выпускной?

Андрей Иванец:

Абсолютно нет. Более того, в этом году расширили перечень сценариев, которые мы предлагаем нашим учреждениям общего среднего образования, собрали лучшие практики со всей страны как это может пройти, в каком формате. Поэтому здесь, я думаю, если у кого-то не хватает творческой смекалки или постановки, они могут взять те подходы, которые уже апробированы в наших учреждениях общего среднего образования и хорошо себя зарекомендовали.