Россияне приезжают поступать в Беларусь, чтобы получить распределение. Эксперт объяснил, почему так происходит

На старте. Как пройдет вступительная кампания 2025 в вузы и ссузы? Где появятся новые специальности? Хватит ли всем желающим баллов? И как адаптируются школьные новации на практике? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями педагогической среды и руководителями профильного ведомства проведут большой образовательный срез – чуть больше времени, отведенного на один урок.

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:

Мы их учим, они уезжают. Поэтому и приезжают те же граждане Китайской Республики, Туркменистана, они как раз заточены на то, чтобы получить качественное образование и применить его у себя на родине. Но, тем не менее, есть успешные примеры, которые остаются. Андрей Иванович упомянул о том, что те же граждане Российской Федерации могут поступить на бюджет. Еще одной особенностью является то, что они потом обязаны отработать два года в нашей стране. Причем для многих это является решающим. Как мы знаем, в России пока нет обязательного распределения.

Кирилл Казаков, СТВ:

То есть многие сюда специально приезжают, чтобы потом распределиться?

Виктор Кочин:

Вы знаете, это уже стало благом, потому что уже даже общаясь с нашими российскими коллегами, они говорят, мы вам даже завидуем. Была ситуация, когда ребята заканчивают очень престижные специальности в вузах России и не могут найти себе работу без опыта. А у нас государство гарантирует, что ребенок получит работу первую, два года отработает, при этом он получает очень серьезные социальные гарантии. Это большое дело для ребят – быть уверенным в завтрашнем дне.